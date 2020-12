BERLIN (dpa-AFX) - Mit frischem Geld aus einer Kapitalerhöhung will der Online-Möbelhändler Home24 sein Europageschäft stärken. Bei den Aktionären kam das zunächst nicht gut an, die Aktien gerieten unter Druck. Am späten Dienstagabend hatten die Berliner nachbörslich 2,64 Millionen neue Aktien an institutionelle Investoren verkauft und damit brutto 46 Millionen Euro eingestrichen.

Mit dem Geld will Home24 seine Position vor allem auf dem europäischen Markt außerhalb von Deutschland, Österreich und Schweiz festigen und die Bekanntheit stärken. Im Gespräch seien zudem Investitionen in neue Technologien und das Showroom-Konzept: Anstelle von riesigen Möbelhäusern stellt Home24 als Online-Händler Ausschnitte seiner Kollektionen bislang nur in kleineren Geschäften in ausgewählten Großstädten aus.