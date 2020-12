++ Europäische Märkte steigen ++ DE30 testet Corona-Hoch ++ Covestro präsentierte neue Prognose für das Gesamtjahr 2020 ++



Die europäischen Aktien legen zu, da das Tempo der Gespräche über das US-Konjunkturpaket anscheinend zunimmt. Abgesehen davon hat das für heute um 20:00 Uhr geplante Treffen zwischen Boris Johnson und Ursula von der Leyen einige Hoffnungen geweckt, dass noch offene Brexit-Fragen gelöst werden können. Der DE30 wird über 1% höher gehandelt und ist heute der am besten performende Blue-Chip-Index aus Westeuropa.

Quelle: xStation 5

Der DE30 machte zu Beginn der heutigen europäischen Sitzung einen großen Sprung und testete das Corona-Hoch im Bereich von 13.460 Punkten. Der Index hat sich seitdem etwas zurückgezogen, liegt aber immer noch über der Marke von 13.400 Punkten. Der DE30 notiert weiterhin oberhalb der Aufwärtstrendlinie und strebt nach der jüngsten Korrektur ein höheres Hoch an. Sollte dies gelingen, würden neue Corona-Hochs erreicht werden. In einem solchen Szenario läge der nächste Widerstand im Bereich von 13.650 Punkten, markiert mit der 127,2% Fibonacci-Extension der Korrektur vom Oktober. Beachten Sie, dass man in diesem Gebiet auch die lokalen Hochs und Tiefs von Januar und Februar 2020 finden kann.



Unternehmensnachrichten

Covestro (1COV.DE) stellte gestern nach Ende der Sitzung eine neue Prognose für das Gesamtjahr vor. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr 2020 mit einem EBITDA im Bereich von 1,44 bis 1,5 Milliarden Euro, gegenüber rund 1,2 Milliarden Euro in der vorherigen Prognose. Der Free Cash Flow wird voraussichtlich im Bereich von 400 bis 550 Millionen Euro liegen, verglichen mit dem bisherigen Bereich von 0 bis 300 Millionen Euro. Die Aufwärtskorrektur wurde durch die besser als erwartete Geschäftsentwicklung im 4. Quartal 2020 ausgelöst.

Klöckner (KCO.DE) fällt heute um über 6% und gehört zu den am schlechtesten performenden deutschen Aktien. Der Rückgang erfolgt, nachdem zwei Private-Equity-Firmen - Apollo Global Management und Swoctem - erklärt haben, dass sie nicht versuchen werden, das Unternehmen zu übernehmen. Zuvor hatten diese beiden Unternehmen ein unverbindliches Angebot für den Erwerb von 100% der Klöckner-Aktien unterbreitet.

Infineon (IFX.DE) ist heute das am schlechtesten abschneidende DE30-Mitglied. Der Rückgang lässt sich mit der schwachen Prognose begründen, die der CEO eines der anderen Halbleiterunternehmen - STMicro - vorgelegt hat. Der CEO von STMicro sagte, dass sein Unternehmen bis 2023 einen Gesamtjahresumsatz von 12 Milliarden Dollar erreichen werde, verglichen mit der vorherigen Marktprognose von 13,5 Milliarden Dollar. Die Kommentare haben einen Ausverkauf im Halbleitersektor ausgelöst.

DE30-Mitglieder um 11:05 Uhr. Quelle: Bloomberg



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.