Sedus und BMW Motorsport präsentieren innovatives SIM-Racing-Rig (FOTO)

Dogern (Landkreis Waldshut) (ots) - BMW Motorsport, BMW Designworks und Sedushaben in enger Zusammenarbeit ein multifunktionales Möbelstück geschaffen, dasdrei Funktionen vereint: Lounge-Tisch, SIM-Racing-Rig und temporärerArbeitstisch. Vorgestellt wurde das innovative Konzept namens FUSION SL währenddes weltweit ausgestrahlen SIM-Racing-Events aus der BMW Welt am 05.12.2020.Im SIM-Racing werden dank Computersimulation am PC oder der Spielkonsolerealistische Rennen nachgebildet und Fahrphysik, Traktion, Grip undReifenverhalten so exakt wie möglich simuliert. Dazu nötig sind nur die richtigePlattform (die Simulations-Software), die Hardware (PC oder Konsole) sowie einegeeignete Peripherie wie z.B. Lenkrad und Pedale.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Profi SIM-Racer und solche, die es noch werden wollen investieren gerne ineigene SIM-Rigs, die oft im Keller oder in anderen Bereichen des Hausesplatziert werden, wo sie möglichst unsichtbar sind und ungestört genutzt werdenkönnen. Das Wohnzimmer bleibt in den meisten Fällen tabu, fehlt es doch anräumlicher und ästhetischer Akzeptanz.Die Idee für die Konzeptstudie entstand bei den Verantwortlichen für das SimRacing Engagement von BMW Motorsport, welche die Kollegen von BMW Designworks inKalifornien mit der Konzeption eines neuen Möbelstücks beauftragten.Es sollte wohnlich sein, sich aber im Nu zu einem vollwertigen SIM-Rig umbauenlassen. Für die Expertise in Bezug auf Ergonomie und Möbelentwicklung wurden dieFachleute von Sedus hinzugezogen. Immerhin verfügt das Unternehmen über 150Jahre Erfahrung in der Möbelherstellung und hat mit seinen Erfindungen weltweiteStandards gesetzt.Developed by the best - designed in California - engineered in GermanyMit dem Konzept FUSION SL wurde ein Hybridmöbel als Archetyp entwickelt, derSIM-Racing hof- bzw. wohnzimmerfähig machen kann, auch weil er sich mit wenigenHandgriffen schnell und einfach umbauen lässt. Eben noch ein hochwertiger undperfekt ins Wohnambiente integrierter Tisch, wenige Handgriffe später ein vollfunktionsfähiges und stabiles SIM Rig für höchste Ansprüche.Die Kombination aus dem Loungesessel WOOOM , der sowohl in Arbeitsumgebungen alsauch in privaten Wohnzimmern gerne eingesetzt wird, und der Konzeptstudie FUSIONSL ist mehr als ein SIM-Racing-Rig. Sie ist Rennfahrer-Cockpit, Einrichtung,Hingucker, Lounge- und temporärer Arbeitstisch zugleich, lässt sichrasendschnell umbauen und vereint das Beste aus verschiedenen Welten. Daspatentierte Hybridmöbel FUSION SL vereint modernes, hochwertiges Design mitebenso hochwertigen und nachhaltigen Materialien wie Filz, Flachs, Holz und den