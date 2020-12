Köln (ots) - Die antivirale Livinguard-Technologie, aufgebracht auf Oberflächen

und Textilien, inaktiviert mehr als 99 Prozent der SARS-CoV-2-Viren. Unter dem

Kampagnendach "Köln Cares" statten Livinguard und WingGuard 26 lokale

Unternehmen und Non-Profit-Organisationen mit Gesichtsmasken, Handschuhen und

weiteren Produkten aus, die mit der antiviralen Technologie von Livinguard

behandelt sind.



Das Schweizer Hygienetechnologie-Unternehmen Livinguard initiiert gemeinsam mit

dem Kölner Medizintechnik- und Handelsunternehmen Luoro (WingGuard) die Kampagne

"Köln Cares". Das Projekt verfolgt ein konkretes Ziel: Allen Kölnern trotz

Corona im Rahmen der geltenden Maßnahmen sichere Begegnungen im Alltag

ermöglichen. "Wir haben bereits im September eine ähnliche Kampagne als

Pilotprojekt in Würzburg gestartet, mit außerordentlich positiver Resonanz. Nun

rollen wir die Initiative an verschiedenen Orten weltweit aus und freuen uns,

auch den Kölnern mit unserer Technologie ein Stück Sicherheit zurückgeben zu

können", so Sanjeev Swamy, Gründer und CEO von Livinguard.





Das übergreifende Ziel der Kampagne ist, sichere Begegnungen im Alltag zuermöglichen. Dafür statten Livinguard und das in Köln ansässige Start-Up Luoro,das Masken und Handschuhe mit der Livinguard-Technologie unter der MarkeWingGuard vertreibt, 26 Kölner Unternehmen und Non-Profit-Organisationen mitselbstdesinfizierenden Gesichtsmasken, Handschuhen und T-Shirts aus. Zu denteilnehmenden Partnern zählen unter anderem zwei Märkte der Handelshof-Gruppe inKöln, 18 lokale Apotheken, darunter die Apotheken am Dom und am Hauptbahnhof,sowie verschiedene gemeinnützige Einrichtungen: die AWO Köln, die lokaleErstaufnahmeeinrichtung des DRK, die Kinderbetreuung des NotmütterdienstFamilien- und Seniorenhilfe e.V., die Bahnhofsmission der IN VIA und derDiakonie sowie der Rollstuhlbasketball Club RBC Köln 99ers. Iurie Chiriacov,Leiter der DRK-Erstaufnahmeeinrichtung in Köln, kommentiert: "Die proaktiveUnterstützung durch die Kampagne ist eine wirklich tolle Hilfe, für die wir unsherzlich bedanken! Die Masken geben unseren Beschäftigten bei der täglichenArbeit, die maßgeblich vom menschlichen Miteinander lebt, auch über mehrereStunden ein gutes und sicheres Gefühl."Viele der teilnehmenden Handelspartner erhalten daneben Verkaufsständer, sodassKunden und Gäste die antiviralen Gesichtsmasken und Handschuhe von Livinguard,welche sonst ausschließlich online erhältlich sind, ohne Wartezeit undVersandgebühren direkt erwerben können. Das Besondere: Fünf Prozent der Erlöse,die im Rahmen der sechsmonatigen Kampagne über den stationären sowie denOnline-Handel erwirtschaftet werden, spendet WingGuard im kommenden Jahr an die