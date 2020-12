Besinnlich, fröhlich, optimistisch! Auf in ein gesundes, neues Jahr! | Value Kompakt, Dezember 2020

„Value Kompakt“ ist das Newsformat der Shareholder Value Management AG. Die Experten um CIO Frank Fischer analysieren die Märkte, stellen attraktive Einzeltitel aus ihren Portfolios vor und geben so einen Einblick in den Maschinenraum eines der bekanntesten deutschen Value-Investoren.

Die Krise hat die Märkte im Frühjahr erschüttert und ihre Auswirkungen halten an. Grundsätzliche Megatrends, wie die alternde Gesellschaft, bleiben langfristig jedoch davon unberührt. Ralph Baumann, Head of Equity Research bei der Shareholder Value Management AG, stellt mit mit Ryman Healthcare ein Unternehmen vor, dass von dieser Entwicklung profitiert. Der neuseeländische Betreiber von Seniorenwohnheimen gehört zu den Portfoliowerten des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, ebenso wie Anheuser Busch, die größte Brauereigruppe der Welt. Die Weihnachtszeit ist für Brauereien wegen der Geselligkeit enorm wichtig. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Analyst Till Campe erläutert, wie sich AB Inbev in der Coronapandemie geschlagen hat und was die schwierigen Bedingungen in dieser Weihnachtssaison für das Unternehmen bedeuten.