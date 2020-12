Gröschls Mittwochskommentar: 50/2020

Advent, Advent ein Lichtlein brennt… usw. und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast Du Weihnachten verpennt! ;-) Alle, die Kinder haben, kennen das, oder? Tatsächlich ist die Gefahr, Weihnachten zu vergessen in unseren Breiten wohl eher gering, tobt hierzulande doch in dieser stillsten Zeit des Jahres ein erbitterter Kampf auf mehreren Fronten. Das Christkindl kämpft mit dem Weihnachtsmann, die lokalen Einkaufsstraßen kämpfen mit den Amazons dieser Welt, Eltern kämpfen gegen Spielkonsolen und Handys, die Bevölkerung im Allgemeinen kämpft mit der vorweihnachtlichen Körperüberfettung. Nix also mit Ruhe und Besinnlichkeit. Obwohl´s heuer durch die diversen Einschränkungen vielerorts zumindest ein bisserl ruhiger ist als gewöhnlich. Allein was man sich an Weihnachtsfeiern mit all den möglichen nachhängigen Komplikationen erspart… :-)

Aber kehren wir zum eigentlichen Thema zurück. Zum Verpennen bzw. dazu was es in den kommenden, letzten Wochen des Jahres nicht zu verpennen gilt. Oftmals finden in den ersten Tagen des neuen Jahres bereits heftige Bewegungen statt, für die man in den aller meisten Fällen besser bereits ex ante positioniert ist, insbesondere dann, wenn man über die Feiertage dem Markt nicht die volle Aufmerksamkeit schenken will. Wobei die Ablenkungen heuer etwas geringer ausfallen dürften als gewöhnlich, wofür die Seuche oder die Regierung ;-) ja gesorgt haben. Was erwarten wir also für das Jahr 2021?