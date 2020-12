Frankfurt (ots) - +++ LPA-Lösung bietet gesteigerte Flexibilität bei

Die LPA-Gruppe, europäischer Marktführer für Kapitalmarkttechnologie (CapTech)und digitale Transformationsdienstleistungen für die Finanzwelt, unterstützt dieCommerzbank mit einer neu entwickelten Cloud-Software im Post-Trade-Geschäft."Capmatix Post-Trade" automatisiert zusätzliche Prozesse im Back Office undunterstützt auf diesem Weg technologiebasierte Effizienzsteigerungen. Auf derCapmatix-Plattform fließen ab sofort Daten und Strukturen aus ehemals getrenntenSystemen zusammen.Co-Innovationsprozess zwischen Commerzbank und CapTech-Marktführer"Capmatix Post-Trade" wurde als Digitalisierungsprojekt in einem rund18-monatigen Co-Innovationsprozess zwischen der Commerzbank und der LPA-Gruppeentwickelt und auf die Anforderungen des Post-Trade-Bereichs maßgeschneidert.Die Lösung transformiert die Back-Office-Prozesse imKapitalmarkt-Firmenkundengeschäft, indem Prozesse gesamthaft kontrolliert undbei Bedarf angepasst werden können. Dadurch profitiert die Commerzbank vonkürzeren Time-to-Market-Zeiten bei neuen Produkten und einem weiter verbessertenKundenservice."Capmatix Post-Trade" ist eine Erweiterung der LPA-Komplettlösung Capmatix Suitefür skalier- und konfigurierbare digitale Prozesstransformationslösungen fürBanken. "Capmatix Post-Trade" kann unabhängig von der bestehendenIT-Infrastruktur sowohl in der Cloud als auch auf lokalen Servern eingesetzt undauf individuelle Bedürfnisse verschiedener Finanzinstitute angepasst werden.Armin Hasselbach, Product Owner für Post Trading OTC Derivatives IT-Anwendungenin der Commerzbank: "Mit der Software heben wir Teile unserer IT-Infrastrukturim Kapitalmarktgeschäft in die Cloud - und damit auf ein neues Level. DieAutomatisierung im Back Office führt zu optimierten internen Prozessen und mehrZeit für die Kundenbetreuung. Neue Produkte können wir schneller auf den Marktbringen und erhöhen damit unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wichtig war uns, miteinem verlässlichen Partner zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine innovativeLösung zu entwickeln."Stefan Lucht, Gründer und Managing Partner bei LPA: "Komplexe IT-Infrastrukturensind eine Herausforderung in der Finanzindustrie, die durch den smarten Einsatzdigitaler Tools überwunden werden kann. Unser Ziel war es, gemeinsam mit der