München (ots) -



- Weniger als ein Drittel der Unternehmen verfügt über notwendige

Employee-eXperience-Strategie

- Nur 36% der befragten Personalentscheider trauen Führungskräften zu,

langfristig eine außergewöhnliche Employee eXperience zu etablieren

- Fürsorge, Authentizität und tiefgreifendes Vertrauen setzten sich in der Krise

als entscheidende Führungskompetenzen durch

- Physisches und psychisches Wohlbefinden, emotionale Bindunvierg sowie Learning

Agility und Caring Leadership werden auch in den kommenden Jahren

entscheidende Faktoren bleiben



Für viele Unternehmen und Mitarbeiter war die Corona-bedingte Krise insbesondere

in puncto Human Resources ein Game Changer: Home Office, virtuelle Meetings und

Social Distancing haben die bisherige Arbeitswelt grundlegend verändert. Und

auch hinsichtlich der Mitarbeiterbeziehung zeigt die Pandemie ihre Auswirkungen:

So haben sich die treibenden Kräfte für die Etablierung einer positiven Employee

eXperience nachhaltig gewandelt - der Druck auf Unternehmen, schnell und

Wie eine aktuelle Studie unter mehr als 800 Personalentscheidern und CEOs

weltweit, unter anderem zahlreicher namhafter börsennotierter Unternehmen aus

der DACH-Region, zeigt, scheint die Diskussion über die Notwendigkeit positiver

Employee eXperience bei den Entscheidern noch nicht endgültig angekommen zu

sein: Menschliche Verbundenheit, Einfühlungsvermögen, Verständnis, Offenheit und

Widerstandsfähigkeit stiegen für Mitarbeiter in der Krise zu zentralen

Wohlfühlfaktoren auf - doch nur 32 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr

Unternehmen auch tatsächlich über die entsprechende Strategie zur Steigerung

solcher Wohlfühlmomente verfügt. Und lediglich 44 Prozent sind überzeugt, dass

die versprochenen Employee-eXperience-Erlebnisse auch langfristig eingehalten

werden. Diese Entwicklungen kennzeichnen jetzt einen gegenwärtigen Trend, denn

zumindest zu Beginn der Krise dürften sich Unternehmen durchaus über den

Einfluss einer positiven Employee eXperience auf ihren wirtschaftlichen Erfolg

bewusst gewesen sein: Das Mitarbeiterengagement erreichte während des

anfänglichen Peaks der Corona-Pandemie im zweiten Quartal ein Allzeithoch -

angesichts der intensiven Kommunikation und Fürsorge seitens der Führungskräfte

dürfte dies wenig überraschend sein. Doch mit den steigenden Herausforderungen

der anhaltenden Pandemie droht jetzt ein drastischer Abschwung bei den

Dabei sollten Unternehmen gerade in unsicheren



