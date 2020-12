FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro und das britische Pfund haben am Mittwoch mit der Hoffnung auf ein Brexit-Handelsabkommen zugelegt. Ein Euro kostete am Mittag 1,2125 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2114 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte von der zumeist guten Stimmung an den Aktienmärkten. Der US-Dollar als globale Reservewährung war dagegen weniger stark gefragt. An den Aktienbörsen beflügelten leichte Fortschritte in den Verhandlungen über ein neues Konjunkturpaket in den USA. Einen Durchbruch in den seit Wochen andauernden Verhandlungen gibt es aber noch nicht.