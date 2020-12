Neckarsulm (ots) - Auch zur Weihnachtszeit baut Kaufland sein nachhaltigesSortiment weiter aus und bietet ab dem 10. Dezember in rund 250 deutschenMärkten Geschenkpapier aus natürlichen Grasfasern an. Das Papier istenergiesparend produziert, frei von chemischen Zusätzen und zu 100 Prozentrecyclingfähig.Für die Herstellung des Graspapiers kommt ein neuer patentierter Rohstoff ausGrasfasern zum Einsatz. Das Gras für den Rohstoff stammt dabei vonlandwirtschaftlichen Überschussflächen oder Ausgleichsflächen. Dadurch steht dasMaterial weder in Konkurrenz zu Tiernahrung noch werden diese Flächen chemischbehandelt oder gedüngt. Ausgleichsflächen müssen ein- bis zweimal im Jahr einemPflegeschnitt unterzogen werden. Das Gras wird auf den Feldern sonnengetrocknet.Anschließend werden die Grasfasern energiesparend aufbereitet, wofür lediglichetwa 140 kWh Energie und zwei Liter Wasser pro Tonne verbraucht werden. DieHerstellung spart somit 75 Prozent CO2-Emissionen gegenüber der Aufbereitung vonHolzzellstoff ein. Die Grasfasern werden anschließend mit Holzzellstoff oderRecyclingpapier kombiniert. Das Ergebnis ist ein ökologisches Papier, das biszur Hälfte aus Grasfasern besteht.Ressourcenschonung ist ein zentrales Thema von Kaufland im Rahmen seinerNachhaltigkeitsstrategie "Machen macht den Unterschied". Seit langem setzt dasUnternehmen auf eine nachhaltige Gestaltung des Sortiments sowie auf eine großeAuswahl an umweltfreundlich produzierten und fair gehandelten Produkten.Gleichzeitig macht sich Kaufland für die biologische und regionaleLandwirtschaft stark und leistet damit einen großen Beitrag für mehr Umwelt- undKlimaschutz sowie gerechtere Handelsbeziehungen.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unterhttp://www.kaufland.de/pressePressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Annegret Adam, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-680448, mailto:presse@kaufland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111476/4786209OTS: Kaufland