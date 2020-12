Gut versorgt nach schweren Unfällen/ BG BAU gibt Hinweise (FOTO)

Berlin (ots) - Nach Arbeits- und Wegeunfällen stehen versicherte Beschäftigte

unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Damit schnell und wirksam

geholfen werden kann ist es wichtig, im Fall der Fälle auf der Baustelle

umgehend und richtig zu handeln. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG

BAU) gibt Hinweise, was nach einem Unfall zu tun ist.



Über 100.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle geschehen jährlich auf Baustellen

der Bundesrepublik, 106.774 waren es 2019. Beispiele sind Stürze von Dächern,

Leitern und Gerüsten oder Verletzungen beim Umgang mit Werkzeugen und Maschinen.

Die Zahlen machen deutlich: Jedes Unternehmen sollte auf den Ernstfall eines

Arbeitsunfalls vorbereitet sein und wissen, worauf es im Notfall ankommt.





Ein Aushang mit allen wichtigen Informationen zur Ersten Hilfe (https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/arbeitsschutz-organisieren/erste-hilfe/erste-massnahmen/) ist entscheidend. "Dieser sollte auf jeder Baustelle gutsichtbar angebracht sein und alle wichtigen Notrufnummern sowie die Namen derErsthelfer und Betriebssanitäter enthalten", sagt Jörg Wachsmann, LeiterAbteilung Steuerung Rehabilitation und Leistungen der BG BAU. Ebenfalls wichtigsind Informationen dazu, wie eine lückenlose Rettungskette funktioniert - mitSofortmaßnahmen, Notruf, Erste Hilfe sowie Transport per Rettungsdienst in eineUnfallklinik.Nach einem Unfall heißt es , unverzüglich zu handeln , dabei aber Ruhe zubewahren . Zuerst muss die Unfallstelle gesichert werden und, falls nötig, diebetroffene Person aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. In schweren Fällentransportiert der Rettungsdienst die verletzte Person sofort in ein von denUnfallversicherungsträgern zugelassenes Krankenhaus. "Besonders spezialisiertauf die Versorgung nach Unfällen sind die neun BerufsgenossenschaftlichenUnfallkliniken (https://www.bgbau.de/service/haeufig-nachgefragt/unfallversicherung-a-z/bg-kliniken/) . Diese bieten eine Behandlung sowie Rehabilitation aufhöchstem medizinischem Niveau", so WachsmannWeitere Informationen zu dem Vorgehen nach einem Arbeitsunfall gibt es in derneuen BG BAU aktuell:https://bgbauaktuell.bgbau.de/bg-bau-aktuell-42020/artikel/gut-gewappnet/ .Im Nachgang darf die Meldepflicht an die BG BAU nicht vergessen werden:Folgtnach einem Arbeitsunfall eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen,sind Verantwortliche in den Unternehmen verpflichtet, eine " Unfallanzeige(https://www.bgbau.de/service/haeufig-nachgefragt/unfall-melden/) " zuerstatten. Dies ist auch online möglich. Bei mehr als drei verletztenBeschäftigten oder bei tödlichen Verletzungen muss die BG BAU sofort telefonisch