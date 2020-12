BdSound wird qualifizierter Anbieter von Beratungs- und Unternehmensdienstleitungen für Amazon Alexa

BdSound, das Unternehmen, das für mehrere Produkte verantwortlich zeichnet, die täglich von Millionen von Endanwendern genutzt werden, gibt seine Zertifizierung als Anbieter von Beratungs- und Unternehmensdienstleitungen für Amazon Alexa (Amazon Alexa Consulting and Professional Services Provider – CPS) bekannt.

Als Anbieter von Beratungs- und Unternehmensdienstleitungen für Amazon Alexa wird BdSound zum Referenzpartner für all jene Unternehmen, die Alexa Voice Services in ihre innovativen Produkte integrieren möchten. BdSound bietet den Kunden ein umfassendes Leistungsangebot, von der Produktidee, der Hardware- und Softwareentwicklung, der Integration mit dem IoT-Backend, der Verfügbarkeit kundenspezifischer Referenzdesigns für unterschiedliche Marktsegmente und der Festlegung der Endpreise der Produkte bis zur Zertifizierung. Dank BdSound wird es möglich, Alexa Voice Services mit einer kurzen Markteinführungszeit und ohne Entwicklungsrisiken in Produkte zu integrieren.