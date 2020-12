Tesco bestätigt Verkauf seines Asiengeschäfts

Die Aktie von Tesco (TSCO.UK) stieg um 1,9%, nachdem Großbritanniens größter Einzelhändler bekannt gegeben hatte, dass er den Verkauf seiner Geschäfte in Thailand und Malaysia an die CP Group im Laufe dieses Monats abschließen werde, und zwar im Wert von 8 Milliarden Pfund. Tesco sagte, dass die CP Group nun die formelle Genehmigungsmitteilung der thailändischen Wettbewerbsbehörde (Office of Trade Competition Commission) geprüft habe und mit ihr zufrieden sei. Die malaysische Kartellbehörde hatte die Transaktion im vergangenen Monat genehmigt. Tesco plant, sich auf sein Geschäft in Europa zu konzentrieren, und beabsichtigt, etwa 5 Milliarden Pfund des Erlöses über eine Sonderdividende, die voraussichtlich am oder um den 26. Februar ausgezahlt werden sollte, an die Aktionäre zurückzugeben. Darüber hinaus würde das Unternehmen 2,5 Milliarden Pfund in sein Rentensystem einzahlen.

Die Aktie von Tesco (TSCO.UK) konnte die obere Grenze des Abwärtstrendkanals, die durch den 50er-SMA (grüne Linie) zusätzlich verstärkt wird, nicht durchbrechen und der Kurs zog sich zurück. Solange die Aktie innerhalb des Kanals gehandelt wird, scheint eine Abwärtsbewegung das Basisszenario zu sein. Die nächste zu beobachtende Unterstützung liegt bei 2,20 GBP. Sollte es den Käufern jedoch gelingen, nach oben auszubrechen, dann könnte ein Aufwärtsimpuls in Richtung 2,31 GBP oder sogar 2,36 GBP eingeleitet werden. Quelle: xStation 5



