Umfrage sieht wachsendes Zutrauen in Politik seit Corona-Auflagen

BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem Beginn weitreichender Corona-Auflagen Mitte März ist das Zutrauen der Menschen in Politik und Demokratie in Deutschland gewachsen. Zu diesem Ergebnis kommt das "Integrationsbarometer 2020" im Auftrag des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR), das am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde.

Die Entwicklung zeigt sich demnach für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Von einem Migrationshintergrund spricht man, wenn jemand oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Besonders stark war der Zuwachs bei den Befragten ohne Migrationshintergrund: Während hier vor der Corona-Krise knapp 56 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden waren mit dem Funktionieren der Demokratie hierzulande, kletterte der Wert danach auf rund 73 Prozent. Teilnehmer mit Migrationshintergrund waren schon zuvor zufriedener (rund 78 Prozent) und legten etwas weniger zu auf knapp 85 Prozent.