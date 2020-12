Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Branchenexperten sprechen am 10. Dezember 2020 bei der ITBVirtual Convention auf ITB.com über das Nachspiel der Corona-Pandemie für dieNachhaltigkeitsbemühungen der Hotellerie, Kreuzfahrt und DestinationenÜber die Folgen der Corona-Pandemie für Nachhaltigkeit im Tourismus diskutierenanerkannte Branchenexperten in der letzten ITB Virtual Convention Session desJahres. Unter der Moderation von Rika Jean-Francois, CSR Commissioner ITBBerlin, setzt sich das Panel am Donnerstag, 10. Dezember 2020, von 12 bis 13 Uhr(CET ) auf itb.com/virtualconvention (https://www.itb.com/VirtualConvention/)mit der Frage auseinander: " COVID-19: Katalysator oder Falle für Nachhaltigkeitim Tourismus?" . Im Zuge der Corona-Krise sind Themen wie Klimaschutz undUmweltbewusstsein auf Reisen vermehrt in den Hintergrund gerückt. Ob die Politikbeim Neustart nach der Pandemie Nachhaltigkeitsthemen wieder vorantreiben oderzunächst die wirtschaftliche Erholung im Blick haben, erörtern Lucienne Damm,Senior Environmental Manager TUI Cruises, Randy Durband, CEO Global SustainableTourism Council (GSTC), Peter-Mario Kubsch, CEO Studiosus Reisen, und JuliaMassey, Vice President Global Sustainability Kempinski Hotels. Die Referentengeben auch ihre Einschätzung, ob durch mehr Inlandstourismus, weniger Flug- undKreuzfahrt-Reisen oder Städtetrips umweltschonendere Reiseformen ohnehinzunehmen werden. Darüber hinaus erfahren Teilnehmer der Online-Session, welchekonkreten Pläne Reiseveranstalter, Destinationen, Kreuzfahrtanbieter oder Hotelskünftig in punkto Nachhaltigkeit verfolgen können.Nähere Informationen sind unter https://www.itb.com/VirtualConvention/erhältlich. Die Session kann in Echtzeit auf Englisch verfolgt werden und stehtim Nachgang allen Interessierten zeitnah als Video "On-Demand" zur Verfügung.Mit der ITB Virtual Convention festigt die ITB ihre Position als digitaler ThinkTank für die internationale Reiseindustrie und liefert in Live- undOn-Demand-Sessions vielschichtige Einblicke und Standpunkte zu relevantenTourismus-Themen dieser Zeit. Auf ITB.com finden Leistungsträger der weltweitenB2B-Reisebranche zudem täglich aktuelle Branchennews und können sich im ITBTravel Network miteinander vernetzen. Im Travel Hero Podcast holt die ITBbekannte Branchengrößen, engagierte Newcomer oder inspirierende Globetrotter vordas Mikrofon. So startete zuletzt die neue Reihe "300 seconds with...", in derReiseexperten genau fünf Minuten Zeit haben, um ein aktuelles Thema zubeleuchten.Mit der ITB Berlin NOW gibt die Messe der globalen B2B-Reisebranche vom 9. bis12. März 2021 eine digitale Bühne. Unter dem Titel "Der digitale Treff für die