Aufbau widerstandsfähiger Supply Chains hat für zwei Drittel der Unternehmen weltweit höchste Priorität

Berlin (ots) - Mehr als drei Viertel der Unternehmen haben die Notwendigkeit für

Veränderungen erkannt und wollen in den nächsten drei Jahren stärker in die

Nachhaltigkeit der Lieferkette investieren - Corona-Krise ist wesentlicher

Treiber dieser Entwicklung



Die COVID-19-Pandemie hat die Lieferketten von über 80 Prozent der Unternehmen

weltweit negativ beeinflusst, wobei die überwiegende Mehrheit in allen Bereichen

ihrer Betriebsabläufe mit Problemen zu kämpfen hat. Dies geht aus der aktuellen

Studie des Capgemini Research Institute mit dem Titel "Fast forward: Rethinking

Supply Chain Resilience for a post-COVID-19 World" hervor, für die 1.000

Supply-Chain-Führungskräfte aus 11 Ländern und den Branchen Konsumgüter,

Einzelhandel sowie aus der diskreten und Life-Science-Fertigung befragt wurden.

Zu den Ländern zählen China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien,

Italien, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien und die USA. Die Pandemie

zwingt Unternehmen zu einem Umdenken und dazu, der Widerstandsfähigkeit

(Resilienz) ihrer Lieferketten Vorrang einzuräumen. 66 Prozent der Befragten

gaben an, dass ihre Lieferkettenstrategie erheblich geändert werden muss, um

sich an die neue Normalität anzupassen. Nur 14 Prozent der Unternehmen erwarten

die Rückkehr zu einem "Weiter wie bisher".







sein müssen, um schnell auf potenzielle Störungen reagieren zu können.

Tatsächlich gaben 68 Prozent der Befragten an, dass die aktuelle Krise sie zur

Anpassung ihrer Geschäftsmodelle gezwungen hat, die Erhöhung der Resilienz der

Lieferkette nach COVID-19 wird von 62 Prozent als Priorität genannt.



Im vergangenen Jahr hatten die Unternehmen Mühe, schnell auf zunehmende

Disruptionen zu reagieren und ihre Betriebsabläufe wieder in einen stabilen,

zuverlässigen Zustand zu versetzen. Die befragten Unternehmen aus den Branchen

Einzelhandel, Konsumgüter, diskrete Fertigung und Life Sciences berichteten von

zahlreichen Herausforderungen in ihren Lieferketten. Die Mehrheit stellte

Probleme in allen Bereichen ihrer Betriebsabläufe fest, darunter Engpässe bei

kritischen Teilen/Materialien (74 Prozent), verzögerte Lieferungen und längere

Vorlaufzeiten (74 Prozent), Schwierigkeiten bei der Anpassung der

Produktionskapazität als Reaktion auf die schwankende Nachfrage (69 Prozent) und

Planungsunsicherheiten vor dem Hintergrund einer schwankenden Kundennachfrage

(68 Prozent).



Unternehmen aus dem Bereich Life Science am wenigsten stark betroffen



Blickt man auf die einzelnen Sektoren, die im Rahmen der Studie befragt wurden,

zeigen sich folgende Unterschiede: Nur 30 Prozent der befragten Unternehmen aus Seite 2 ► Seite 1 von 4



Bei Unternehmen wächst die Gewissheit, dass Lieferketten flexibler und agilersein müssen, um schnell auf potenzielle Störungen reagieren zu können.Tatsächlich gaben 68 Prozent der Befragten an, dass die aktuelle Krise sie zurAnpassung ihrer Geschäftsmodelle gezwungen hat, die Erhöhung der Resilienz derLieferkette nach COVID-19 wird von 62 Prozent als Priorität genannt.Im vergangenen Jahr hatten die Unternehmen Mühe, schnell auf zunehmendeDisruptionen zu reagieren und ihre Betriebsabläufe wieder in einen stabilen,zuverlässigen Zustand zu versetzen. Die befragten Unternehmen aus den BranchenEinzelhandel, Konsumgüter, diskrete Fertigung und Life Sciences berichteten vonzahlreichen Herausforderungen in ihren Lieferketten. Die Mehrheit stellteProbleme in allen Bereichen ihrer Betriebsabläufe fest, darunter Engpässe beikritischen Teilen/Materialien (74 Prozent), verzögerte Lieferungen und längereVorlaufzeiten (74 Prozent), Schwierigkeiten bei der Anpassung derProduktionskapazität als Reaktion auf die schwankende Nachfrage (69 Prozent) undPlanungsunsicherheiten vor dem Hintergrund einer schwankenden Kundennachfrage(68 Prozent).Unternehmen aus dem Bereich Life Science am wenigsten stark betroffenBlickt man auf die einzelnen Sektoren, die im Rahmen der Studie befragt wurden,zeigen sich folgende Unterschiede: Nur 30 Prozent der befragten Unternehmen aus