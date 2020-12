DGAP-Media / 09.12.2020 / 13:00



Seit Wochen ein positiver News-Flow: Havn Life untermauert die eigenen Ansprüche und startet im Milliardenmarkt der Nutrazeutika durch.





Das Biotechnologieunternehmen Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) hat kürzlich die freiwillige Hinterlegung von 6.300.000 Aktien bekannt gegeben. Eine solche Maßnahme bestätigt in der Regel das grundlegende Vertrauen und das beispiellose Engagement der bisherigen Großaktionäre. Zudem ist das Unternehmen als stimmberechtigtes Mitglied der im Vereinigten Königreich ansässigen Conservative Drug Policy Reform Group (CDPRG) beigetreten, dessen Forschungsdirektor, David King, gleichzeitig in den Beirat von Havn Life berufen wurde.