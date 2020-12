Mabanaft ist Gründungsmitglied von AquaVentus

DGAP-Media / 09.12.2020 / 12:48



Pionierprojekt zur Offshore-Erzeugung von Grünem Wasserstoff

Hamburg, 9. Dezember 2020 - Mabanaft engagiert sich im neu gegründeten AquaVentus Förderverein, der bis 2035 insgesamt 10 Gigawatt Offshore-Windanlagen in der Nordsee zwischen Helgoland und der Sandbank Doggerbank installieren will. Eine Million Tonnen Grüner Wasserstoff pro Jahr könnten schon bald auf hoher See gewonnen werden.



Die EU und Deutschland haben sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Die Erzeugung von Grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien auf See kann dazu einen erheblichen Beitrag leisten. AquaVentus stellte das wegweisende Projekt in einem digitalen Parlamentarischen Abend am 8. Dezember 2020 vor (siehe Pressemitteilung).



Mabanaft ist stolz darauf, gemeinsam mit einer starken Gruppe führender Unternehmen, Organisationen und Institutionen die AquaVentus-Plattform zu bilden.