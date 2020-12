E2open wählt Shippeo als strategischen Partner zur Stärkung der Wertschöpfung für Kunden

E2open , das Netzwerk für die aufstrebende digitale Wirtschaft, und Shippeo , der europäische Marktführer für Echtzeit-Transporttransparenz (Real-time Transportation Visibility, RTTV), kombinieren ihre Netzwerke und erhöhen damit die Lieferkettentransparenz in multimodalen Supply Chains. Die nahtlose Integration des Shippeo-Netzwerks in die Technologie von E2open ermöglicht eine hochpräzise Echtzeit-Transporttransparenz für komplexe und unternehmenskritische Logistikoperationen.Kunden profitieren von hoher Datenqualität, Pünktlichkeit und Granularität bis auf die Ebene einzelner Artikel.

Über sein Multi-Enterprise-Netzwerk vernetzt E2open seine Kunden mit allen Ebenen der Vertriebskanäle, Lieferanten, Logistik und Partnern des globalen Handels-Ökosystems, um bessere Entscheidungen zu treffen sowie globale Lieferketten branchenübergreifend zu koordinieren. Das Speditionsnetzwerk von E2open umfasst alle Transportarten in allen Regionen. Dies ermöglicht unter anderem erhöhte Transparenz in mehr als 40 % des globalen Seefrachtvolumens. Mit Europas schnellstem wachsenden Speditionsnetzwerk verfolgt Shippeo in 70 Ländern in verschiedenen Branchen, darunter Produktion, Einzelhandel und Logistikdienstleister mehr als 10 Millionen Sendungen. Der Synergieeffekt aus der Partnerschaft verhilft Nutzern zu besserer Planbarkeit, mehr Kontrolle über ihre Warensendungen und hilft, Prozesskosten zu senken.

„Globale Transparenz ist ein Grundpfeiler für die Agilität und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette“, sagt Michael Farlekas, CEO von E2open. „Die heutige Ankündigung baut auf unserer Initiative Visibility For All auf und bekräftigt das Engagement von E2open, gemeinsam mit Shippeo die branchenweit umfassendste und detaillierteste Transparenz für Transporte über alle Verkehrsträger, alle Strecken und alle Regionen hinweg zu bieten und die Initiativen unserer Kunden zur digitalen Transformation weiter voranzutreiben, um flexibler und widerstandsfähiger zu werden.“

Die präzisen ETA-Berechnungen von Shippeo ermöglichen Kunden von E2open nun, unabhängig vom Verkehrsträger zu sehen, wann eine Lieferung ankommt und wie stark sie sich gegebenenfalls verspätet. Die Anwendungen von E2open nutzen diese Informationen, um darauf basierend proaktiv korrigierende Maßnahmenzu ergreifen. Dank künstlicher Intelligenz (KI) lernen aus den Ergebnissen, um die Leistung kontinuierlich zu verbessern und bessere Entscheidungen zu treffen.