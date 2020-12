Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS nimmt LINK Mobility-Anleihe (A2851Z) ins Portfolio auf

Kommunikations-Anleihe aus Norwegen – der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) hat im Rahmen der Neuemission die 3,375%-Anleihe der LINK Mobility Group Holding ASA (WKN A2851Z) gezeichnet und eine Zuteilung erhalten.

ANLEIHE CHECK: Die unbesicherte und nicht nachrangige Anleihe der LINK Mobility Group Holding ASA mit einem Emissionsvolumen von bis zu 350 Mio. Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 3,375% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.06. und 15.12.) ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 15.12.2025. In einer ersten Tranchen wurden 200 Mio. Euro platziert. Die Anleihe ist an der Börse Oslo (Oslo Stock Exchange) notiert.