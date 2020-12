RedHill Biopharma erweitert uneingeschränkte nationale und regionale kommerzielle Abdeckung von Talicia® auf über 40 Millionen weitere Amerikaner

Tel Aviv, Israel und Raleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - Der

uneingeschränkte Zugang zu Talicia® in den USA erstreckt sich nun auf über 70%

der kommerziellen Nutzung



Etwa 35% der Amerikaner sind von H. pylori-Infektion, einem Karzinogen der

Gruppe 1 und dem stärksten Risikofaktor für Magenkrebs betroffen. Mit der

Ausrottung von H. pylori kann das Risiko von Magenkrebs um bis zu 75% reduziert

werden





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Talicia geht gegen die zunehmende Resistenz von H. pylori-Bakterien gegen häufigverwendete Antibiotika vorRedHill Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL)("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen,gab heute bekannt, dass es die uneingeschränkte nationale und regionalekommerzielle Abdeckung von Talicia® (Omeprazolmagnesium, Amoxicillin undRifabutin) [1] auf mehr als 40 Millionen weitere Amerikaner erhöht hat."Mit dieser zusätzlichen uneingeschränkten Abdeckung für mehr als 40 Millionenweitere Menschen steht Talicia nun für über 70% der kommerziellen Nutzung zurVerfügung. Diese uneingeschränkte kommerzielle Abdeckung von Talicia, die wirjetzt erreicht haben, übertrifft unsere Erwartungen in einem so frühen Stadiumnach der Produkteinführung bei Weitem. Wir arbeiten weiterhin fleißig daran, dieuneingeschränkte Abdeckung von Talicia zu erhöhen, um der suboptimalenBehandlung von H. pylori entgegenzuwirken", erklärte Rick Scruggs, ChiefCommercial Officer bei RedHill . "Die Resistenz gegen Antibiotika ist einHauptproblem bei der Behandlung von H. pylori -Infektionen, und trotz deraktuellen Richtlinienempfehlungen des American College of Gastroenterology, diedie Verwendung der effektivsten Erstbehandlung fordern, verschreiben Ärzteweiter Behandlungsschemata, die Antibiotika wie Clarithromycin enthalten, beidenen eine hohe Bakterienresistenz auftritt. Der erhöhte uneingeschränktekommerzielle Zugang kann dazu beitragen, diese Dynamik zu ändern. Mehr als 167Millionen Amerikaner haben jetzt Zugang zu Talicia."RedHill hat bereits angekündigt, Talicia als bevorzugte Marke in den nationalenRezepturen von Prime Therapeutics, EnvisionRx und Express Scripts aufzulisten.Informationen zu Talicia (Omeprazolmagnesium, Amoxicillin und Rifabutin)Talicia ist die einzige Therapie auf Rifabutin-Basis, die für die Behandlung vonH. pylori -Infektionen zugelassen ist. Sie wurde entwickelt, um gegen die hoheResistenz von H. pylori -Bakterien gegen Clarithromycin-basierteStandardtherapien anzugehen. Die hohen Raten der H. pylori- Resistenz gegenClarithromycin haben zu signifikanten Raten von Behandlungsversagen mitClarithromycin-basierten Standardtherapien geführt und sind ein großes Problem