Vakrangee zeigt Transparenz in Umweltbelangen und erreicht vom CDP die Bewertung "B" für Umweltpraktiken und ist somit besser als der Branchendurchschnitt

Management-Bereichs liegt. Der Management-Bereich ist eine Kategorie, die

bedeutet, dass das Unternehmen koordinierte Maßnahmen zum Klimaschutz ergreift.

Dieser Wert liegt über dem asiatischen regionalen Durchschnitt von "D", dem

globalen Durchschnitt von "C" und über dem Durchschnitt der Branche der

spezialisierten Fachdienstleistungen von "D". Dieses Ergebnis stellt die

konkrete und konstante Entschlossenheit von Vakrangee bei seinen Maßnahmen im

Kampf gegen den Klimawandel unter Beweis und ist eine Anerkennung dafür.



Die jährliche Offenlegung von Umweltbelangen und Bewertungsverfahren durch das

CDP gilt allgemein als der Goldstandard für die Umwelttransparenz von

Unternehmen.



Dinesh Nandwana, Managing Director und Group CEO von Vakrangee Ltd., erklärte

hierzu: "Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, dass wir im ersten Jahr

unserer Offenlegung durch das CDP unsere Umwelttransparenz unter Beweis stellen

konnten und die Bewertung 'B' erhalten haben. Diese Anerkennung spiegelt unser

aktives Engagement für eine CO2-neutrale Wirtschaft wider. Bei Vakrangee sind

wir uns bewusst, dass sich unser Geschäft auf die Umwelt auswirkt. Unsere

Geschäftsstrategie wurde den Nachhaltigkeitsinitiativen entsprechend festgelegt,

die mit den Zielen zur nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen

einhergehen. Diese Zielvorgaben stellen einen Plan für eine bessere Zukunft

dar."



Erfahren Sie mehr über die ESG-Programme (Environmental, Social and Governance)

von Vakrangee unter https://www.vakrangee.in/policies_and_guidelines.html .



Informationen zu Vakrangee Limited (BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)



Vakrangee wurde 1990 gegründet und ist ein einzigartiges technologiegesteuertes

Unternehmen, das sich auf den Aufbau des größten Netzwerks aus

Einzelhandelsgeschäften im Bereich der Letzten Meile in Indien konzentriert, um

Bank- und Finanzdienstleistungen in Echtzeit, Geldautomaten, Versicherungen,

E-Governance, E-Commerce und Logistikdienste für die nicht bedienten ländlichen,

halbstädtischen und städtischen Märkte bereitzustellen. (

http://www.vakrangee.in/ )



Pressekontakt:





Ammeet Sabarwal

Chief Corporate Communications & Strategy Officer

ammeets@vakrangee.in

Vakrangee Limited - www.vakrangee.in

Tel.: +91-22-67765100



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133557/4786373

OTS: Vakrangee Limited





