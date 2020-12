BERLIN (dpa-AFX) - Während coronabedingte Kreditausfälle und das Dauer-Zinstief die Banken und Versicherer quälen, hat der Finanzdienstleister Hypoport seinen seit Jahren anhaltenden Erfolgskurs zuletzt fortgesetzt. Doch das Wachstum scheint Grenzen zu kennen. Was bei dem Unternehmen los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht:

DAS IST LOS BEI HYPOPORT: