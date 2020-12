---------------------------------------------------------------------------

München, 09.12.2020



TTL setzt Wachstumsstrategie fort und beteiligt sich an Montano Asset Management GmbH



* TTL erwirbt 30 Prozent an Montano über den Erwerb von Anteilen aus dem Besitz derzeitiger Gesellschafter und Zeichnung einer Kapitalerhöhung

* Die Montano Asset Management GmbH ist einer der führenden unabhängigen Core-Plus und Value-Add-Immobilien Manager Deutschlands

* Hervorragende Synergien durch sich ergänzende Geschäftsfelder

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) beteiligt sich mit 30 Prozent an der Montano Asset Management GmbH (Montano). Montano verwaltet gewerbliche Immobilien in Deutschland vor allem für institutionelle Investoren aus dem Ausland.



TTL investiert über den Erwerb von Anteilen derzeitiger Montano-Gesellschafter sowie die Zeichnung einer Kapitalerhöhung. Der Kaufpreis für den 30 Prozent-Anteil bewegt sich im Rahmen marktüblicher Konditionen. Das Closing der Transaktion soll noch im Dezember 2020 erfolgen.



"Mit der Beteiligung an Montano setzen wir unsere Strategie des Wachstums durch direkte und indirekte Beteiligung an attraktiven Immobilienunternehmen und -projekten weiter um. Montano ist einer der führenden Core-Plus und Value-Add-Immobilien Manager Deutschlands mit einem vielfältigen Leistungsspektrum, starkem Track Record und einem jungen, dynamischen Team. Aus den Synergien der Geschäftsmodelle von TTL und Montano erwarten wir erhebliches Wachstum beider Unternehmen. Als

Immobilienbeteiligungsgesellschaft werden wir unmittelbar von der Kombination des operativen Know-hows der Montano mit der anerkannten Expertise von TTL bei der Finanzierung und Begleitung von Immobilienprojekten profitieren", sagt Theo Reichert, CEO der TTL AG.

Das Leistungsangebot der 2012 gegründeten Montano Asset Management GmbH mit Hauptsitz in München, beinhaltet die Bereiche Asset Management (inklusive Vermietungsmanagement), Investment Management (Ankaufsprüfung und Transaktionsberatung) sowie Co-Investments. Der Wert des betreuten Immobilienvermögens liegt bei rund 1,5 Mrd. Euro, wobei rund 80 Prozent auf Büroimmobilien und 20 Prozent auf Einzelhandelsobjekte entfallen. Das verwaltete Portfolio umfasst derzeit rund 70 Objekte, zu denen das Airport Center in Hamburg, das Headquarter Sky Deutschland in Unterföhring, der Kö-Campus in Eschborn, die Bundesnetzagentur in Bonn sowie der Campus Wangen in Stuttgart, gehören.