Vorsorge und Nachlassplanung neu und digital gedacht / Jüngstes Berliner Start-up kümmert sich um die Verwaltung persönlicher Daten jetzt und nach unserem Tod (FOTO)

Berlin (ots) - Die Nutzung des Internets ist für uns so selbstverständlichgeworden wie das Zähneputzen morgens oder das Anschnallen im Auto. Für Viele istein Leben ohne soziale Medien und dem Smartphone nicht mehr vorstellbar. Datenwerden in der Cloud gespeichert, Verträge online abgeschlossen, Musikdateien undVideos gestreamt, auf Facebook oder ähnlichen Sozialen Medien werden Profileerstellt. Doch was geschieht mit unserem digitalen Fußabdruck, wenn wir aus demLeben scheiden? Die Wenigsten denken über ihre digitalen Vermögenswerte wieBilder, Passwörter fürs Online-Banking, Zahlungsdienste, eWallets oderFlugmeilen, Gaming Accounts bis hin zum Zeitungsabonnement nach. Können odersollen diese Werte überhaupt vererbt werden?Diese Frage beantwortet jetzt Berlins jüngstes Start-Up Unternehmen Ninebarc undhilft, den absoluten Kontrollverlust über die Daten nach dem Tod zu vermeiden.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Niemand hat die Kraft, noch die Ruhe oder Nerven, sich nach dem Tod einesgeliebten Menschen durch die AGB, gesetzlichen Bestimmungen oder juristischenVorgaben zu wühlen, um endlich festzustellen, was geht oder was nicht geht. Hierwollen wir unterstützen und eine Möglichkeit bieten sich schon zu Lebzeiteneinen Überblick zu verschaffen und selbstbestimmt seine Hinterbliebenen überseine Wünsche zu informieren", erklärt Hans Hosenfeld, einer der drei Gründervon Ninebarc. Zusammen mit Cedric Horstmann und Corey Ellis kreierte er denpostmortalen Datenschutz.Auslöser war ein Todesfall im engsten Familienkreis. Der brachte die dreiJungunternehmer damals während des Studiums auf die Idee. "Mit derDigitalisierung speichern wir auch immer mehr Vermögenswerte digital, so dassein verlorenes Passwort zum Öffnen des Laptops zum großen Problem werden kann.Es gab keine digitale Lösung, die zentral und einfach die Fragen der Planungbeantwortet und die Hinterbliebenen im Fall der Fälle an die Hand nimmt",beschreibt Cedric Horstmann, wie die Idee zu "Ninebarc" entstanden ist. Undweiter: "Die wenigsten denken wie die Hinterbliebenen damit umgehen, wenn ihnendie notwendigen Informationen - sprich Passwörter - fehlen. Ein für alleBeteiligten unangenehmes Thema."Zwischenzeile: Digitale Vorsorge. Alles an einem Ort. Jederzeit und flexibeländerbar."Bei Interviews haben Nutzergruppen unseren Service öfter mit einer Pflanze,einem Baum und Wurzeln assoziiert. Da lag die Wahl des Namens Ninebarc nah, dennsie ist ein Rosengewächs, das sich insbesondere durch seine Widerstandsfähigkeitauszeichnet und dadurch unter den schwierigsten Bedingungen überleben kann",