Aktualisierte Ergebnisse aus Phase-1-Studie zu BCMAxCD3-bispezifischem Teclistamab zeigen vorläufige Wirksamkeit bei stark vorbehandeltem rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom

Die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson legten heute aktualisierte Ergebnisse aus einer laufenden FIH- (First-in-Human, Erstanwendung am Menschen) Dosiseskalationsstudie der Phase 1 (NCT03145181) zu Teclistamab (JNJ-64007957) für die Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom (MM) vor. Bei stark vorbehandelten Patienten belief sich die Gesamtansprechrate (ORR) für Teclistamab bei der empfohlenen subkutan verabreichten Phase-2-Dosis (RP2D) auf 73 Prozent (16/22).1 Diese Ergebnisse der SC-Formulierung unterstützen die empfohlene Dosis für die zulassungsrelevante Phase-2-Studie, die bereits begonnen hat. Darüber hinaus belegen aktualisierte Ergebnisse für die intravenös (IV) verabreichte Formulierung die Dauerhaftigkeit des Ansprechens.1

„Die heute präsentierten Daten für die subkutane Formulierung bauen auf vielversprechenden Ergebnissen auf, die vor einigen Monaten für die intravenöse Version vorgelegt wurden“, so Alfred Garfall, M.D.,* Assistant Professor of Medicine, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, und Referent. „Die vorläufigen Wirksamkeitsdaten, einschließlich Dauerhaftigkeit des Ansprechens, kombiniert mit dem ursprünglichen Sicherheitsprofil in dieser stark vorbehandelten Patientenpopulation, sind sehr ermutigend und unterstützen weitere Studien zu Teclistamab bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom, die weitere Therapieoptionen benötigen.“

Die Studie wird in zwei Teilen durchgeführt: Dosiseskalation (Teil 1) und Dosiserweiterung (Teil 2). Die Probanden sind PatientInnen mit MM, deren Erkrankung rezidiviert oder gegenüber etablierten Therapien refraktär ist und die bereits mit einem Proteasom-Inhibitor (PI) und einem immunmodulatorischen Arzneimittel (IMiD) behandelt wurden.1 Die Patienten hatten sich median sechs früheren Therapielinien (Bereich: 2-14) unterzogen. 96 Prozent waren gegenüber drei Wirkstoffklassen exponiert, 81 Prozent waren gegenüber drei Klassen refraktär, 91 Prozent waren gegenüber der vorangegangenen Therapielinie refraktär und 39 Prozent waren gegenüber fünf Arzneimitteln refraktär (zwei oder mehr immunmodulatorische Wirkstoffe, zwei oder mehr PI und eine Anti-CD38-Therapie).1 Die Aussichten für Patienten mit refraktärem MM sind ungünstig, da ihnen nur begrenzte Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen.1