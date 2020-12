Neue Daten belegen langfristige Vorteile von IMBRUVICA (Ibrutinib) als Erstlinientherapie bei chronischer lymphatischer Leukämie mit hohem Risiko

Außerdem wurden Daten nach einer medianen Beobachtungsdauer von mehr als vier Jahren aus einer gepoolten Analyse von 89 Patienten mit Hochrisiko-CLL mit TP53-Aberrationen aus vier klinischen Studien vorgelegt. Diese belegten, dass eine Erstlinientherapie mit Ibrutinib zu einer nachhaltigen Wirksamkeit führte, einschließlich PFS, was den Schluss nahelegt, dass Ibrutinib die ungünstige Prognose dieser Hochrisikopopulation in bedeutsamem Maße verbessert hat (Abstract 2219). 2

Die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson legten heute Ergebnisse aus gepoolten Analysen der langfristigen Beobachtung zu mehreren klinischen Studien über IMBRUVICA (Ibrutinib) als Monotherapie und in Kombination mit anderen Wirkstoffen als Erstlinienbehandlung für Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) mit Hochrisikomerkmalen vor. Die Daten wurden auf der Jahrestagung 2020 der American Society of Hematology (ASH) präsentiert. Ergebnisse aus einer integrierten Analyse zweier klinischer Studien mit einer Nachbeobachtungszeit von bis zu 79 Monaten (Abstract 2220) 1 zeigten ähnliche progressionsfreie Überlebens- (PFS) und Gesamtansprechraten (ORR) für Ibrutinib bei Patienten mit bzw. ohne genomische Hochrisikomerkmale. Darüber hinaus belegten sie signifikante PFS- und ORR-Vorteile einer Ibrutinib-Therapie im Vergleich zu einer Therapie auf Chlorambucil-Basis, unabhängig von genomischen Risikomerkmalen. 1

„Diese umfangreichen integrierten Datensätze mit Nachbeobachtung über bis zu sechs Jahre tragen zusammen mit anderen auf dieser Tagung präsentierten Daten aus ähnlichen Populationen zu dem zunehmenden Wissensstand bei, der klinisch bedeutsame, langfristige Behandlungsvorteile von Ibrutinib als Erstlinientherapie bei CLL-Patienten belegt“, erklärte Dr. med. Craig Tendler, Vice President, Late Development and Global Medical Affairs, Oncology, Janssen Research & Development, LLC. „Ibrutinib ist ein zugelassener Behandlungsstandard für die Erstlinientherapie von CLL, und die auf der ASH-Jahrestagung präsentierten Daten zeigen wiederum die Dauerhaftigkeit des Ansprechens bei CLL-Patienten mit traditionellen Hochrisikomerkmalen.“

In den Vortragssitzungen werden zwei weitere Studien präsentiert, die praxisbezogene Behandlungsmuster bzw. Ergebnisse bei CLL-Patienten zeigen, die außerhalb einer klinischen Studie behandelt wurden. Die erste Studie ist eine US-amerikanische retrospektive Analyse zur Beschreibung von Behandlungsmustern und Zeitabständen bis zur nächsten Behandlung (TTNT) bei Patienten mit Hochrisiko-CLL, die entweder eine Erstlinienbehandlung mit Ibrutinib oder Chemoimmuntherapie (CIT) erhielten (Abstract 372).3 In dieser US-amerikanischen retrospektiven Studie, der bisher größten ihrer Art, kamen Patienten mit Hochrisiko-CLL, die sich einer Ibrutinib-Monotherapie unterzogen, in den Genuss einer signifikant längeren TTNT-Periode als Patienten, die sich einer Erstlinien-CIT unterzogen.3 Im zweiten Referat wurde dargelegt, dass nach Angaben des US-amerikanischen informCLL-Registers (Abstract 547) prognostische Biomarkertests vor der Einleitung einer CLL-Therapie selten durchgeführt und derartige Informationen nur in begrenztem Maß zur Auswahl der optimalen Therapie für viele Patienten mit Hochrisiko-CLL herangezogen würden. Hier gebe es demzufolge eine Möglichkeit, Gesundheitsdienstleister besser zu informieren.4