Bitbond und Bankhaus von der Heydt geben Euro Stablecoin (EURB) auf Stellar heraus

BVDH, das seit 1754 aktiv ist, hat sich vor allem auf die Betreuung institutioneller Kunden bei Verbriefungstransaktionen spezialisiert. Zur Umstellung des Verbriefungsgeschäfts auf DLT-Technologie erwies sich die White-Label-Tokenisierungstechnologie von Bitbond als idealer Fit. Die Stellar Development Foundation, die als Non-Profit-Organisation die Entwicklung und das Wachstum von Stellar unterstützt, erleichterte die Entwicklung von EURB und stand sowohl Bitbond als auch BVDH bei der technischen Integration beratend zur Seite.

EURB kann sowohl von BVDH Kunden als auch von Drittplattformen genutzt werden, um Zahlungstransaktionen on-chain abzuwickeln. Mit dem Go-Live auf Stellar integriert Bitbond den Stable Coin auch in die für BVDH entwickelte Verbriefungsplattform, inbegriffen ist das automatische Minten und Burnen von Token. Für das Stellar-Ökosystem bedeutet dies eine neue On- und Offramp für EUR im Netzwerk. Nutzer oder Unternehmen die über das Stellar Netzwerk auf EUR zugreifen möchten, können dies nun tun.

"Das ist Paradebeispiel für die Art und Weise, wie traditionelles Bankwesen und Blockchain zusammenpassen können, indem eine der ältesten Banken in Europa mit einem FinTech-Startup zusammenfinden, um aufregende Innovationen im Bereich digitale Währungen zu liefern", sagt Denelle Dixon, CEO und Executive Director der Stellar Development Foundation. "Der Zugewinn eines hochwertigen, von einer Bank ausgegebenen Euro-Assets auf Stellar ist für die Nutzer und Entwickler in unserem Netzwerk von hoher Bedeutung und treibt eine neue Welle von Finanzinnovationen an, die sofort in Stellar-basierte Anwendungen wie DSTOQ, Vibrant und Lobstr einfließt."