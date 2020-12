Lightbits erweitert Scale-out disaggregierte Speicherkapazitäten für private, hybride und Edge-Bereitstellungen

Lightbits Labs kündigte heute Weiterentwicklungen seiner Cloud-nativen Speicherlösung an, die es Kunden ermöglicht, ihre privaten, hybriden und Edge-Cloud-Implementierungen zuversichtlich zu skalieren. Lightbits wurde kürzlich von Intel Capital unterstützt und hat die Kapazitäten seiner Lösung mit der Bereitstellung von LightOS 2.1 erweitert. Mit dieser Version werden Leistung, Skalierbarkeit und niedrige Latenzzeiten weiter verbessert. Die heutige Ankündigung untermauert die Vision von Lightbits, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ungenutzte Speicherkapazität für private Clouds freizusetzen, aber zu einem Bruchteil der Kosten selbst der fortschrittlichsten Cloud-Speicherangebote. LightOS 2.1 verbessert die QoS für logische Volumen bei der Wiederherstellung aufgrund von Laufwerksfehlern, Multi-Tenancy-Fähigkeiten und fügt die direkte Verfügbarkeit von Snapshots und Thin-Clones hinzu.

„Lightbits hat schon früh erkannt, dass ein disaggregierter, hochleistungsfähiger, softwaredefinierter Speicher, der Standard-Ethernet-Netzwerke nutzt, erfolgreiche Cloud-Implementierungen vor Ort entscheiden unterstützen würde“, erklärte Avigdor Willenz, Mitbegründer und Vorsitzender von Lightbits Labs und zuvor Mitbegründer von Annapurna Labs, die 2015 von Amazon übernommen wurden. „Die neue EBS io2 Block Express Volumes von Amazon nutzt skalierbare, zuverlässige Datagramme, die mit speziell angefertigter und angepasster Hardware implementiert werden. Wir haben speziell LightOS und NVMe/TCP entwickelt, um den Bedarf an spezieller Netzwerk-Hardware zu vermeiden und dennoch ein Leistungsniveau ähnlich dem lokalen NVMe zu bieten.“

Da AWS mit ihren Outpost-Angeboten ihrem Infrastrukturangebot auf hybride Clouds ausweitet, ist klar, dass die Zukunft der skalierbaren Infrastruktur in nativen Cloud-Praktiken liegt, unabhängig davon, wo die Cloud eingesetzt wird. Für private, hybride und Edge-Cloud-Implementierungen bietet LightOS von Lightbits die gleiche oder bessere Leistung als die neuesten EBS io2 Block Express Volumes von Amazon zu geringeren Kosten. „Dadurch können wir mit unserem bevorzugten Produktportfolio von Intel eine Hochleistungsinfrastruktur für alle Rechenzentren bereitstellen“, so Remi El-Ouazzane, Vice President und Data Platforms Group Chief Strategy und Business Development Officer bei Intel. „Dank unserer jüngsten Partnerschaft mit Lightbits verzeichnen wir eine ausgeprägte Kundendynamik im Bereich der disaggregierten Speicherung über TCP, bei Kunden, die die in der Produktion befindlichen Lösung auf Bare-Metal-Edge-, Enterprise-Private-Cloud- (Finanz-) und Multi-Tenancy-Umgebung auf Kubernetes-Basis für Anbieter von Cloud-Diensten einsetzen.“