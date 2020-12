Forventninger til årsresultat for 2020

Regnskabstallene nedenfor er foreløbige og kan blive ændret frem mod offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse og årsrapport den 11. marts 2021.

Ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2020, meddelte selskabet, at der kunne forventes et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 23 mio. kr. Denne forventning er uændret.