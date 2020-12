Deutsche Unternehmen schwenken in der Pandemie auf die Public Cloud um und stärken damit AWS und sein Partner-Ökosystem

Laut ISG Provider Lens-Studie hat COVID-19 Cloud Computing in Deutschland befeuert, zumal Unternehmen auf Homeoffice, Kosteneffizienz und IoT-Anwendungen setzen

Der „ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners Report Germany 2020“ stellt fest, dass die Pandemie zu Herausforderungen geführt hat, für deren Bewältigung cloudbasierte Ressourcen und Anwendungen besonders gut geeignet sind. Mit dem Auftreten von Lockdowns und Störungen in den Geschäftsabläufen seit Anfang dieses Jahres hat sich die Marktdurchdringung von Cloud Computing deutlich erhöht, obwohl es bereits vorher zu den am schnellsten wachsenden IT-Trends in Deutschland gehörte.

„Deutsche Unternehmen wenden sich wegen des zusätzlichen Drucks in diesem Jahr noch wesentlich schneller und umfangreicher der Cloud zu als zuvor schon“, sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei ISG EMEA mit Sitz in Deutschland. „Davon profitiert AWS, aber auch ihre Partner, die Unternehmen bei der Implementierung und dem Betrieb von cloudbasierten Systemen unterstützen. Unternehmen nutzen dieses wachsende Ökosystem, um ihre Art, wie sie Geschäfte machen, zu verändern.“

Zusätzlicher Kostendruck, die wachsende Abhängigkeit vom Internet der Dinge (IoT) und der Bedarf an virtueller Zusammenarbeit zwischen plötzlich im Homeoffice arbeitenden Kollegen führten dazu, dass in diesem Jahr mehr deutsche Unternehmen sich für cloudbasierte Anwendungen und Dienste entschieden, so die Studie. Demnach verfügen Hyperscale-Anbieter wie AWS hier über die Größe und Flexibilität, um schnell zu skalieren und dieser Nachfrage gerecht zu werden.

AWS-Partner spielen eine wichtige Rolle bei diesem zunehmend wichtigen Trend, insbesondere bei der Unterstützung von Unternehmen bei deren Cloud-Migration, so ISG. Von der Pandemie getrieben, mussten viele Unternehmen sowohl neue als auch bestehende Anwendungen in die Cloud migrieren, während sie zugleich oft Container-Technologien einführten. Die Partner im Ökosystem unterstützen Unternehmen auch durch Beratung mit Blick auf AWS – ein in Deutschland sehr wettbewerbsintensiver Markt.