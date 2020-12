Mit vereinten Kräften nehmen weltweit führende Marken und Einzelhändler mithilfe von verpackungsrelevanten und unternehmenspolitischen Verpflichtungen das Problem der Kunststoffabfälle in Angriff

Paris (ots/PRNewswire) - - Sechsunddreißig Mitglieder des Consumer Goods Forums

verpflichten sich im Rahmen des neuen generaldirektorgeleiteten "Plastic Waste

Coalition of Action" (Aktionsbündnis gegen Kunststoffabfälle) zur Eindämmung der

Verunreinigung mit Kunststoff



- Mit der Entwicklung der ersten beiden "Golden Design Rules" (goldenen

Designregeln) möchten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von insgesamt mehr als

1 Billion Euro die Verwendung von Kunststoffen reduzieren und die

Recyclingfähigkeit verbessern, indem die Nutzung problematischer Materialien,

Farben und Etiketten für ihre Verpackungen stufenweise beendet wird





- Ein neues Positionspapier zu einem optimalen Programmrahmen für eineerweiterte Herstellerverantwortung fördert weltweit von der Industrie geleiteteLösungen zur Stärkung und Ausweitung von RecyclingsystemenDas Aktionsbündnis gegen Kunststoffabfälle ("Plastic Waste Coalition of Action")des Consumer Goods Forums (CGF), das eine global führende Rolle in dem Bestrebender Konsumgüterindustrie beweist, die Herausforderung derKunststoffverschmutzung zu meistern und eine Welt, in der keineKunststoffabfälle in der Natur landen, zu fördern, berichtete heute über dieersten entscheidenden Fortschritte der Mitglieder dieses Bündnisses in Richtungeiner veränderten Beziehung der Industrie zu Kunststoffverpackungen.Mit Fokussierung auf wesentliche Änderungen im Verpackungsdesign und dieEntwicklung eines Rahmens für optimale Programme für eine erweiterteHerstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) veranschaulichendiese Maßnahmen die führende Rolle des Bündnisses zur Reduzierung vonKunststoffabfällen durch das Vorantreiben greifbarer, skalierbarer Maßnahmen,die sich auf die Qualität und Recyclingfähigkeit von Kunststoffverpackungenauswirken werden, und zur Unterstützung von Abfallmanagementprogrammen in derganzen Welt.Die früher in diesem Jahr erfolgte Entwicklung des neuen Bündnisses baut auf demBekenntnis des CGF im Jahr 2018 zum New Plastics Economy Global Commitment derEllen MacArthur Foundation auf. Die Vision dieses Bündnisses von einer Förderungdes Fortschritts in Richtung der New Plastics Economy wird durch seine vierHauptprioritäten verkörpert:- Einführung von Designrichtlinien für Kunststoffverpackungen zur Reduzierungder Kunststoffmengen, die für Verpackungen verwendet werden, und zurSteigerung des Werts, der Qualität und der Recyclingfähigkeit;- Abgleich mit einem Rahmen für EPR-Programme zur Unterstützung der Verbesserungund der Entwicklung von Abfallmanagementsystemen weltweit;