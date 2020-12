FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein sich abzeichnendes weiteres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat am Mittwoch dem deutschen Aktienmarkt frische Impulse beschert. Der Dax pendelt nun wieder um die Marke von 13 400 Punkten, was Anleger auf neue Rekordstände noch in diesem Jahr hoffen lässt. Dem "kleineren Bruder" MDax gelang dies an diesem Morgen dagegen bereits.

Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,94 Prozent auf 13 403,59 Punkte zu. Der MDax tat es den US-Börsen gleich, die am Vorabend neue Rekordhöhen erklommen hatten: Der Index der 60 mittelgroßen Werte stieg erstmals in seiner Geschichte über 29 800 Punkte. Am Nachmittag war noch ein Plus von 0,40 Prozent übrig bei einem Stand von 29 773,58 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte zugleich um 0,52 Prozent vor.