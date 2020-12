Der Blick auf den Langfristchart seit mindestens Anfang 2018 offenbart bei Johnson & Johnson eine sehr grobe Seitwärtsspanne zwischen 118,62 und 157,00 US-Dollar. Zwar ging es zu Beginn dieses Jahres kurzfristig auf 109,16 US-Dollar coronabedingt abwärts, diese Verluste konnte die Aktie jedoch vergleichsweise schnell wieder ausbügeln und hat sich zurück in den Bereich ihrer Jahreshochs aufwärts begeben. Was folgte, war die beschriebene Seitwärtsspanne, die bis heute anhält. Aber insbesondere die letzten drei Monate stimmen aufgrund der vorliegenden inversen SKS-Formation für einen baldigen Folgeanstieg zuversichtlich, es fehlt nur noch der Sprung über die dazugehörige Nackenlinie.

Wertpapier vom Kaufsignal

Ohne einen nachhaltigen Sprung mindestens über 153,15 US-Dollar in dem Wertpapier von Johnson & Johnson, dürfte sich die Seitwärtsspanne zwischen dem EMA 200 und dem leicht abfallenden Abwärtstrend zunächst weiter fortsetzen. Gelingt aber der favorisierte Kurssprung, wird sofortiges Kurspotenzial an 155,47 US-Dollar, darüber direkt an die Jahreshochs bei 157,00 US-Dollar freigesetzt. Übergeordnete Ziele lassen sich am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement und der Kursmarke von 160,61 US-Dollar für das Papier ableiten. Durch ein Investment in den Long Optionsschein WKN MA24AH kann an jedem dieser Teilabschnitte überproportional partizipiert werden. Ein Kursrutsch unter das Niveau der rechten Schulter und der Marke von 142,86 US-Dollar dürfte allerdings Abschläge auf zunächst 137,00 US-Dollar bereithalten, darunter müsste zwingend mit einem Test der Oktobertiefs bei 133,65 US-Dollar gerechnet werden.