CytoTools: Keine Änderungen in den Führungsgremien

Trotz der Fortschritte, die CytoTools in diesem Jahr habe erzielen können, habe die Hauptversammlung dem Vorstand und dem Aufsichtsrat nach Darstellung von SMC-Research die Entlastung mit jeweils rund 57 Prozent Nein-Stimmen versagt. Zugleich sei unter anderem die Abberufung des Aufsichtsrats mit 68,3 Prozent der Stimmen beschlossen und den beiden langjährigen Vorständen Dr. Mark-Andre Freyberg und Dr. Dirk Kaiser das Vertrauen entzogen worden (mit rund 53,5 Prozent Ja-Stimmen). Allerdings fußen die Beschlüsse nach Aussage der Analysten maßgeblich auf den Stimmen der an CytoTools beteiligten Gesellschaften der Deutsche-Balaton-Gruppe sowie von wenigen weiteren Aktionären. Zahlmäßig hätten demgegenüber nach Mitteilung des Unternehmens mehr als 98 Prozent der vertretenen Aktionäre die Vorschläge der Gesellschaftsgremien gestützt.

Auch deswegen sei der im Aktienrecht für die Abberufung von Aufsichtsräten vorgesehene HV-Stimmanteil von mindestens 75 Prozent verfehlt worden. Damit sei der Beschluss nicht wirksam geworden. Der somit weiter amtierende Aufsichtsrat, dessen Amtszeit noch bis 2022 laufe, habe dem Vorstand im Nachgang zu der Veranstaltung das Vertrauen ausgesprochen, so dass auch dieser im Amt bleibe. Als Grund sei in der Unternehmensmeldung unter anderem die breite Unterstützung auf der HV (nach Anzahl) und die Tatsache, dass insgesamt nur 65,6 Prozent des Grundkapitals vertreten gewesen seien, angeführt worden.

Damit gebe es bei CytoTools vorerst keine Änderung in den Unternehmensgremien. Da die Gesellschaft derzeit mehrere wichtige Projekte vorantreibe, insbesondere die europäische Phase-III-Studie für DermaPro in der Indikation diabetisches Fußsyndrom sowie die Partnersuche für eine mögliche Nutzung des Wirkstoffs DPOCL zur Behandlung von Covid-19, werte das Researchhaus die Wahrung der Kontinuität im Management positiv. Die Analysten gehen aber davon aus, dass es noch ein längeres juristisches Nachspiel zur Haupt­ver­samm­lung geben werde. Zu den zu klärenden Sachverhalten zähle auch eine beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung (zu einem Kurs von 9,93 Euro), gegen die zwei Aktionäre Widerspruch eingelegt haben. Grundsätzlich sehe SMC-Research die anhaltende Auseinandersetzung zwischen dem amtierenden Aufsichtsrat und dem Vorstand auf der einen Seite sowie der Deutschen-Balaton-Gruppe auf der anderen Seite als einen großen Unsicherheitsfaktor für das Unternehmen an. Dem stehe das Potenzial aus der gestarteten Vermarktung des Kernprodukts in Indien und möglicher weiterer Einnahmen (etwa aus der Einführung von DermaPro in weiteren Märkten oder aus der Nutzung des Wirkstoffs DPOCL zur Behandlung von Covid-19 oder Influenza) gegenüber.

Die Analysten haben die Einschätzung zur Geschäftsentwicklung unverändert gelassen und sehen das Kursziel damit weiterhin bei 43,00 Euro. Das Prognoserisiko stufe das Researchhaus ebenfalls unverändert als deutlich überdurchschnittlich ein, weshalb das Urteil nach wie vor „Speculative Buy“ laute.

