Philion SE: Veränderung in der Besetzung des Direktoriums

Berlin, 9. Dezember 2020. Die Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) gibt Veränderungen in der Besetzung des Direktoriums bekannt: Jörg Schicke (CFO) hat sein Amt als geschäftsführender Direktor der Philion SE aus eigenem Wunsch niedergelegt und scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen aus. Schicke verantwortete seit dem 1. Dezember 2019 den Bereich Finanzen und Verwaltung der gesamten Unternehmensgruppe. Zuvor war er als Kaufmännischer Leiter und Prokurist für die Philion SE tätig.