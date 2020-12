Das ist ein herber Schlag für Tesla und das Bauvorhaben in Grünheide. Am neuen Standort einer Gigafactory von Tesla ist derzeit Baustopp! Genauer gesagt wurde die Rodung des zukünftigen Geländes durch einen Eilantrag gestoppt. Die Tesla-Aktie muss sich nach diesen katastrophalen Neuigkeiten erstmal wieder fangen. Der Schock sitzt auf jeden Fall tief und die Aktie stürzt ins Nichts!

Kann Tesla sich aus dieser verstrickten rechtlichen Lage wieder befreien? Steht nun das ganze Projekt auf dem Spiel? Die kommenden Tage werden es zeigen. Aber die Aktie reagiert erstmal extrem negativ auf die Klage von den Umweltverbänden NABU und der Grünen Liga. Der Bau ist ins Stocken geraten und auch Zeit ist Geld. Dieser Zeitverzug wird auch Tesla weh tun und das zeigt sich bereits an der Aktienentwicklung.

Tesla muss also alles dafür tun, seine Aktie wieder zu stabilisieren. Am besten dadurch, dass der Baustopp aufgehoben wird und die Bagger wieder rollen können. Doch wie schnell wird das möglich sein? Tesla sollte auf eine schnelle Entscheidung drängen. Sonst wird es wie heute auf dem Aktienmarkt weitergehen und die Verluste höher ausfallen als die bisherigen 0,26 Prozent und 1,40 Euro. Neuer Aktienwert: 535,90 Euro!

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.