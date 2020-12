Bulle vs. Bär DAX | Wann findet das Hin und Her ein Ende? Gastautor: Bernecker Börsenkompass | 09.12.2020, 14:58 | 107 | 0 | 0 09.12.2020, 14:58 | Der DAX ist in Wartestellung. Während US-Indizes wie S&P 500 oder Nasdaq 100 bereits neue Allzeithochs markiert haben, tritt der Deutsche Aktienindex seit Monaten auf der Stelle. Einer der Gründe: Vor der EZB-Sitzung an diesem Donnerstag wollen sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bereits auf der Sitzung im Oktober hatte die Europäische Zentralbank angekündigt, ihre geldpolitischen Instrumente auf Basis der aktuellen Situation neu zu kalibrieren. Die Anleger sehnen sich nach Orientierung. Der DAX ist in Wartestellung. Während US-Indizes wie S&P 500 oder Nasdaq 100 bereits neue Allzeithochs markiert haben, tritt der Deutsche Aktienindex seit Monaten auf der Stelle. Einer der Gründe: Vor der EZB-Sitzung an diesem Donnerstag wollen sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bereits auf der Sitzung im Oktober hatte die Europäische Zentralbank angekündigt, ihre geldpolitischen Instrumente auf Basis der aktuellen Situation neu zu kalibrieren. Die Anleger sehnen sich nach Orientierung. Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN E-Stoxx 50 jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer