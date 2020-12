Mit Augen voller Freudentränen schauen Tesla-Fans in diesen Tagen auf den Aktienkurs. Das Wertpapier legt derzeit eine bemerkenswerte Performance mit immer wiederkehrenden Korrekturen hin.

Synercon : „Die genauen Zahlen und Marktanteile wird man erst in ein paar Monaten sehen. Die bisherigen sind etwas verzerrt, da es bei VW beim Modell ID längere Verzögerungen gab und sich daher Bestellungen aufgestaut haben. Als das Modell 3 endlich in Deutschland erstmals ausgeliefert wurde, gab es gewaltige Ausreißer nach oben in der Monats- und Quartalsstatistik. Aber ich sehe es so, dass die Etablierten aufholen. Beeindruckend, was sie fast vom Stand weg hergezaubert haben. Siehe zum Beispiel den Porsche Taycan, den Polestar, Etron, Fiat500 und ID.4. Vor allem kommen 2021 und 2022 sehr viele neue attraktive Modelle nach.“

Tesla

Schlaemmer_Horst: „Da VW nun gleich mehrfach in die Marktkapitalisierung von Tesla hineinpasst, könnte ich mir einen Vorstoß in Richtung einer Übernahme eines deutschen Autobauers schon vorstellen. Am Ende ist dann Tesla die elfte Marke unter dem Dach von VW. Insbesondere der ID.4 wird TESLA noch schwer zu schaffen machen.“

xwin: „In Deutschland ist Tesla bei den E-Autos auf Platz 4 - bei der subjektiven Wahrnehmung aber sicher weiter vorn. Ich will hier kein Schlachtfeld aufmachen, ob der BEV-Markt nur subventionsgetrieben steigt oder nicht. Ganz sicher tut er das wegen der Subventionen. Ich will nicht urteilen, ob das gut oder schlecht ist. Das spielt meines Erachtens keine Rolle, wenn es um die Aktie geht. Ich nehme nur zur Kenntnis, dass der Gesamtmarkt deutlich steigt und ich antizipiere, dass er das weiter kräftig tun wird. Ich sehe das so: Sollten E-Autos an eine Sättigung des Marktes stoßen, weil zum Beispiel die Ladeinfrastruktur nicht hinterherkommt, dann haben VW und Co. einen Fallback. Tesla hat den nicht. Und Marktanteile verliert Tesla aktuell. Andere gewinnen hinzu. Das ist nüchtern gesehen die Situation.“

Wer hoch steigt, kann tief fallen

cunsdorfer: „Um sich mal zu veranschaulichen, wie krank der ganze Anstieg ist, kann man ja mal Daimler hernehmen. Tesla steigt an nicht wenigen Tagen um das etwa 1,5 fache des Jahresumsatzes in der Spitze. Für Daimler würde ein solcher Anstieg eine Kursbewegung von 60 auf 300 Euro an einem Tag bedeuten. Das ist bei größtmöglicher Fantasie in Bezug auf Soft- und Hardware von Tesla völlig gaga. Es ist unbegreiflich, welche Mächte die Aktien zu diesen Kursen immer weiter hochkaufen. Das kann nur in einer Katastrophe enden.“

Promethium: „Der Anstieg wird immer grotesker. Der größte Profiteur ist Musk selbst, aber es sind viele Mitaktionäre reich geworden - großes Casino meiner Ansicht nach. Ich stehe vorerst wieder an der Seitenlinie.“

CnfsdCat: „Die Zahlen sagen das eine. Wir alle wissen, dass der Kurs oft eine andere Sprache spricht als die Vernunft - siehe Lufthansa. Der Punkt ist, Tesla ist nicht Wirecard. Hinter Tesla steht Elon, eine Person, die hohes Ansehen genießt und neben Tesla, andere weltverändernde Projekte vorantreibt. Die Korrektur kommt so sicher wie das Amen in der Kirche – ‚mal lauter und mal leiser‘. Aber im Großen und Ganzen geht es ordentlich bergauf, und das sollte man ausnutzen. Dieses ewige Gebashe ist eine Weile unterhaltsam, aber auf Dauer nur noch zum Kopfschütteln.“

freak1982: „Fundamental gerechtfertigt sind die Kurse bei Tesla nicht mehr. Was die Aktie weiter nach oben treibt, ist die Knappheit an Aktien und das wird noch schlimmer mit der Aufnahme in den S&P 500. Von daher wird es, denke ich, bis zur Aufnahme und kurz danach weiter nach oben gehen. Spannend wird es danach. Langfristig wird der Wert aber gegen seinen inneren Wert konvergieren. Shorties werden bis dahin unter Umständen rausgedrängt. Daher kommen maximal teurere langlaufende Put-Optionsscheine in Betracht.“

Rentemit70: „Das Problem ist, dass die Tesla Bewertung einem Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung entspricht. Wenn das mal beginnt zu korrigieren, wird es irre Verwerfungen geben. Die Bewertung im S&P 500 von Tesla wird einen riesigen Teil ausmachen und den Index mit runterziehen, dann gibt es dort Margin Calls, nachdem es sie zuvor bei Tesla schon gab. Tesla kann und wird einen ordentlich Börsencrash auslösen – nicht wie 2008 aber erheblich. Es werden viele Kleinanleger wegen Tesla Federn lassen müssen, obwohl sie selbst noch nicht mal Tesla-Aktien haben.“

Wie aus einem von Tesla bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokument hervorgeht, plant CEO Elon Musk eine weitere Kapitalerhöhung. Bis zu fünf Milliarden US-Dollar könnte die Ausgabe neuer Wertpapiere Tesla in die Kassen spülen. Geld, was für Projekte wie Teslas Gigafactory in Berlin-Brandenburg gut gebraucht werden könnte.

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Eure wallstreet:online Zentralredaktion