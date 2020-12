NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein weiteres Corona-Hilfspaket für die US-Wirtschaft dürfte die Rekordrally der Wall Street am Mittwoch weiter antreiben. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,34 Prozent höher bei 30 277 Punkten. Sowohl der US-Leitindex als auch der marktbreite S&P 500 und die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq hatten tags zuvor einmal mehr historische Bestmarken erreicht.

Am Dienstag nach der Schlussglocke an der Wall Street hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin mitgeteilt, er habe den Demokraten ein Corona-Hilfspaket im Umfang von mehr als 900 Milliarden US-Dollar angeboten. Die Höhe entspreche der Vereinbarung zwischen Republikanern und Demokraten, die die Basis für die jüngsten Verhandlungen gewesen sei, schrieben die Experten des Analysehauses RBC. Mitch McConnell, der Führer der republikanischen Senatsmehrheit, unterstütze den Vorschlag. Derweil breitet sich das Corona-Virus weiter rasant in den Vereinigten Staaten aus.