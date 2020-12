Weiterstadt (ots) - - Rückfahrkamera, 3-Zonen-Climatronic und Ergositze vorn

serienmäßig



- Sondermodell CLEVER mit kostenloser Anschlussgarantie (Garantiezeitraum fünf

Jahre)(1)



- Kunden profitieren von einem Preisvorteil von bis zu 2.990 Euro





- Antriebsvielfalt umfasst effiziente Benziner und Diesel , Erdgas- undMild-HybridversionenStart frei für den OCTAVIA CLEVER: Die vierte Generation des Bestsellers punktetals CLEVER-Sondermodell mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen, kostenloserAnschlussgarantie(1) und attraktivem Preisvorteil von bis zu 2.990 Euro bei 16Prozent Mehrwertsteuer gegenüber einer vergleichbaren Serienversion.Die Ausstattungsliste des OCTAVIA CLEVER umfasst viele beliebte und natürlichclevere Merkmale: Zum Lieferumfang zählen schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen imDesign Pulsar AERO glanzgedreht, Heckleuchten in Kristallglasoptik,Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Parksensoren vorn und hinten sowie eineRückfahrkamera. Zudem verfügt das kompakte Sondermodell über Ergo-Sitze vorn -sowohl die Vorder- als auch die äußeren Rücksitze rüstet SKODA mit Sitzheizungaus. Zur Ausstattung gehören darüber hinaus die 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic,ein beheizbares Lenkrad, Ambientebeleuchtung, Bluetooth-Freisprecheinrichtungund das Musiksystem Bolero inklusive 10 Zoll großem Touchdisplay. Per SmartLinkkönnen Fahrer ihr Smartphone auch kabellos mit dem Fahrzeug verbinden. Zudem hatder OCTAVIA CLEVER das online-fähige SKODA Connect(2) inklusiveFahrzeugfernzugriff an Bord.Auch in puncto Assistenzsysteme bietet der OCTAVIA CLEVER eine umfassendeAusstattung: Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion sowie Personen-und Radfahrererkennung, Regensensor und Fahrlichtassistent inklusive Coming- andLeaving-Home-Funktion reihen sich ebenso in den Lieferumfang ein wie Fernlicht-,Berganfahr- und Spurhalteassistent.In Verbindung mit dem 81 kW (110 PS)* starken 1,0 TSI-Benziner startet derOCTAVIA CLEVER bei 25.821 Euro inkl. 16 Prozent MwSt. Der OCTAVIA COMBI CLEVERsteht ab 26.503 Euro bereit - dies entspricht einem Preisvorteil von bis zu2.990 Euro im Vergleich zu einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Beiden Motorisierungen können sich Kunden neben effizienten Benzin- undDieselvarianten auch für einen Mild-Hybrid- oder Erdgasantrieb* entscheiden.Jeder Käufer eines OCTAVIA CLEVER erhält kostenlos die dreijährigeNeuwagenanschlussgarantie Garantie+ mit einer Laufleistung bis zu 50.000Kilometer innerhalb des Garantiezeitraumes von fünf Jahren(1) zusätzlich zur