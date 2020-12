Great Atlantic stellt Bohrloch Nr. 3 fertig, erweitert die Jaclyn North Zone um 260 Meter und durchteuft Abschnitte mit Quarzerzgängen - Analyseergebnisse ausstehend

Vancouver, British Columbia, Kanada, 9. Dezember 2020 - GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das „Unternehmen“ oder „Great Atlantic“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das letzte Bohrloch (GP20-148) des Phase-II-Bohrprogramms vom Herbst 2020 in seinem Goldkonzessionsgebiet Golden Promise im Goldgürtel in Zentral-Neufundland abgeschlossen hat. GP20-148 wurde in der Jaclyn North Zone (die JNZ) niedergebracht und erprobte die Kontinuität der goldführenden Erzgänge entlang des Streichens in Richtung Osten, innerhalb eines Gebiets mit goldhaltigen Quarzgang-Findlingen. GP20-148 durchteufte Quarzerzgangabschnitte (+/- Carbonate) mit Sulfidmineralisierung, wobei die einzelnen Erzgänge eine Mächtigkeit von bis zu 0,3 Metern (Kernlänge) aufweisen. Damit wurde das Erzgangsystem in der JNZ um rund 260 Meter östlich der historischen Bohrungen erweitert. Die Analyseergebnisse der Bohrkernproben von 2020 stehen noch aus.