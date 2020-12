Neue Daten zu DARZALEX▼ (Daratumumab) aus der GRIFFIN-Studie zeigen tieferes und nachhaltigeres Ansprechen bei Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom

Wichtigste Ergebnisse der GRIFFIN-Studie (Abstract 549):

Die mündliche Präsentation der GRIFFIN-Daten umfasste aktualisierte Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten auf der Basis einer längerfristigen Nachbeobachtung für D-RVd und beleuchtete die potenzielle Rolle von D-R innerhalb der Erhaltungstherapie für Patienten mit NDMM.1

Erste Ergebnisse der GRIFFIN-Studie: Zum Ende der Konsolidierung nach erfolgter Transplantation (mediane Nachbeobachtungsdauer 13,5 Monate) in der evaluierbaren Patientenpopulation unterstützte das stringente vollständige Ansprechen (sCR) die D-RVd- gegenüber der RVd-Therapie (42,4 % vs. 32,0 %, P= 0,0253). 1 Auch die Rate des vollständigen Ansprechens (CR) oder besser begünstigte D-RVd im Vergleich zu RVd (51,5 % vs. 42,3 %; P= 0,0014). 1 Im D-RVd-Arm mit D-R-Erhaltungstherapie wurden keine neuen Sicherheitssignale beobachtet. 1 Die häufigsten therapiebedingten unerwünschten Ereignisse (TEAE) des dritten oder vierten Grades im D-RVd-Arm, der eine D-R-Erhaltungstherapie erhielt, waren Neutropenie (43 %), Lymphopenie (23 %), Leukopenie (16 %) und Thrombozytopenie (15 %). 1



Nach weiteren 12 Monaten der D-R- bzw. R-Erhaltungstherapie (mediane Nachbeobachtungszeit 27,4 Monate) vertiefte sich das Ansprechen weiter und blieb im Studienarm mit Daratumumab höher. 1 Zum klinischen Stichtag wurde für den Daratumumab-Arm eine günstigere sCR-Rate ermittelt (63,6 % vs. 47,4 %; P =0,0253). 1 Die CR- oder bessere Rate begünstigte weiterhin D-RVd vs. RVd (81,8 % vs. 60,8 %; P =0,0014). 1 Die MRD-Negativität unterstützte D-RVd gegenüber RVd (62,5 % vs. 27,2 %, P =0,0001). 1 Für die D-R-Erhaltungstherapie wurden keine neuen Sicherheitssignale berichtet. 1 Das progressionsfreie Überleben (PFS) nach 24 Monaten betrug 94,5 Prozent für D-RVd und 90,8 Prozent für RVd. 1



Wichtigste Ergebnisse der GRIFFIN-Studie (Abstract 3243):

Die endgültigen Ergebnisse der Safety-Run-In-Kohorte (n=16 Patienten) der GRIFFIN-Studie wurden im Rahmen der Posterpräsentation vorgestellt. Wie diese zusätzlichen Daten zeigten, verbesserte die Erhaltungstherapie mit Daratumumab und Lenalidomid (D-R) sowohl die sCR-Rate als auch die MRD-Negativitätsrate bei Patienten mit NDMM, die sich einer D-RVd-Induktion, einer autologen Stammzelltransplantation (ASZT) und einer D-RVd-Konsolidierung unterzogen. Diese Vertiefung des Ansprechens war begleitet von nachhaltigen Remissionen. Bei der Erhaltungstherapie wurden keine neuen Sicherheitssignale beobachtet.2

Erste Ergebnisse aus der Safety-Run-In-Kohorte der GRIFFIN-Studie: Am Ende der Konsolidierung nach einer Transplantation betrug die sCR-Rate 56 Prozent. 2 Eine MRD-Negativität (10 -5 ) wurde nach der Konsolidierung bei 50 Prozent der Patienten beobachtet, und bei keinem Patienten bestand eine MRD-Negativität von 10 -6 . 2

Neue Ergebnisse: Die sCR-Rate verbesserte sich bis zum Ende der 12- und der 24-monatigen D-R-Erhaltungstherapie auf 94 Prozent. 2 Bis Ende der 24-monatigen D-R-Erhaltungstherapie wiesen 81 Prozent der Patienten eine MRD-Negativität von 10 -5 auf, und bei fünf Patienten (31 %) wurde eine MRD-Negativität von 10 -6 festgestellt. 2 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 40,8 Monaten kam es bei 3 von 16 Patienten zu einer Progression, bei geschätzten PFS-Raten von 94 Prozent nach 24 Monaten und 78 Prozent nach 36 Monaten. 2 Bei einer längeren Nachbeobachtungszeit einschließlich der zweijährigen D-R-Erhaltungstherapie wurden keine neuen Sicherheitssignale berichtet. 2



„Das stringente vollständige Ansprechen und die MRD-Negativitätsraten bei der Daratumumab-Kombinationserhaltungstherapie für transplantationsfähige Patienten liefern weitere Argumente für Daratumumab als Basistherapie für das multiple Myelom“, erklärt Dr. Catherine Taylor, Vice President, Medical Affairs Therapeutic Area Strategy, Europe, Middle East and Africa (EMEA), Janssen-Cilag Ltd., Middle East. „Bei Janssen konzentrieren wir uns weiterhin auf die Erforschung wirksamer Behandlungskombinationen und Evaluierung verschiedener Endpunkte – darunter die minimale Resterkrankung –, um Patienten für das gesamte Spektrum des multiplen Myeloms wirksame Behandlungsoptionen anbieten zu können.“

„Die Daten aus der GRIFFIN-Studie, die ein tieferes und besseres Ansprechen bei Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom zeigen, für die eine ASZT in Betracht kommt, sind weiterhin sehr ermutigend“, so Dr. med. Andree Amelsberg, MBA, Vice President, U.S. Medical Affairs, Oncology Medical Affairs, Janssen Scientific Affairs, LLC. „Diese Daten beinhalten vielversprechende Ergebnisse für Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom, und wir werden uns auch in Zukunft dafür engagieren, das gesamte Potenzial von Daratumumab und der Daratumumab-Subkutanformulierung zu erforschen.“

*Peter Voorhees ist leitender Prüfarzt der GRIFFIN-Studie. Er hat keine Vergütung für Medienarbeit erhalten.

Über die GRIFFIN-Studie3

In der Phase-2-Studie GRIFFIN (NCT02874742) wurden mehr als 200 erwachsene Patienten mit NDMM im Alter von 18 bis 70 Jahren aufgenommen und behandelt, bei denen eine hochdosierte Therapie/ASZT in Betracht kommt.

In der Safety-Run-in-Kohorte erhielten die Patienten oral 25 mg Lenalidomid an den Tagen 1-14, subkutan 1,3 mg/m2 Bortezomib an den Tagen 1, 4, 8 und 11 sowie 20 mg Dexamethason an den Tagen 1, 2, 8, 9, 15 und 16 alle 21 Tage während der Induktions- und Konsolidierungsphase (Zyklen 1-6). Daratumumab 16 mg/kg IV wurde an den Tagen 1, 8 und 15 der Zyklen 1-4 und am Tag 1 der Zyklen 5-6 verabreicht.

Während der Erhaltungsphase (Zyklen 7-32) erhielten die Patienten an den Tagen 1-21 alle 28 Tage 10 mg Lenalidomid täglich (15 mg ab Zyklus 10, sofern toleriert) und Daratumumab 16 mg/kg IV alle 56 Tage. Das Intervall wurde aufgrund aktueller klinisch-pharmakokinetischer Daten, die eine verbesserte Zielsättigung mit jeder vierwöchigen Erhaltungsdosis zeigten, auf 28 Tage verkürzt. Die Erhaltungstherapie mit Lenalidomid kann in beiden Studienarmen über den Zyklus 32 hinaus entsprechend dem lokalen Behandlungsstandard fortgesetzt werden.

Im anschließenden randomisierten Phase-2-Teil der Studie wurden etwa 200 Patienten randomisiert und erhielten eine Behandlung mit RVd, Induktion und Konsolidierung, ASZT und Erhaltungstherapie mit Lenalidomid oder Daratumumab und RVd, ASZT und Erhaltungstherapie mit Daratumumab und Lenalidomid.

Über Daratumumab und Daratumumab SC

Im August 2012 schlossen Janssen Biotech, Inc. und Genmab A/S eine weltweite Vereinbarung ab, mit der Janssen eine exklusive Lizenz für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Daratumumab erhielt. Seit seiner Einführung wurden weltweit schätzungsweise mehr als 154.000 Patienten mit Daratumumab behandelt.4 Daratumumab ist der einzige subkutan verabreichte, auf CD38 abzielende Antikörper, der für die Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom zugelassen ist. Daratumumab SC wird mit der rekombinanten humanen Hyaluronidase PH20 (rHuPH20), der Halozyme-Technologie ENHANZE zur Verabreichung von Medikamenten, koformuliert.5

CD38 ist ein Oberflächenprotein, das auf Zellen des multiplen Myeloms stark exprimiert wird, unabhängig vom Stadium der Erkrankung. Daratumumab SC bindet sich an CD38 und leitet durch mehrere immunvermittelte Mechanismen den Zelltod der Myelomzellen ein, darunter komplementabhängige Zytotoxizität (CDC), antikörperabhängige, zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) und antikörperabhängige, zelluläre Phagozytose (ADCP), sowie durch Apoptose, bei der mehrere molekulare Schritte in der Zelle zu deren Absterben führen.6

Daten aus neun klinischen Phase-3-Studien zum multiplen Myelom und zur Leichtketten-(AL)-Amyloidose im Erstlinien- und Rezidivumfeld haben gezeigt, dass Behandlungsschemata auf der Basis von Daratumumab zu einer signifikanten Verbesserung des progressionsfreien Überlebens und/oder Gesamtüberlebens führten.7,8,9,10,11,12,13,14 Zusätzliche Studien zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Daratumumab SC zur Behandlung anderer maligner und prämaligner hämatologischer Erkrankungen, bei denen CD38 exprimiert wird, darunter das schwelende Myelom und die AL-Amyloidose, sind im Gang.15,16

Weitere Informationen zu Daratumumab entnehmen Sie bitte der Fachinformation des Arzneimittels unter https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/darzalex.

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom (MM) ist ein unheilbarer Blutkrebs, der im Knochenmark beginnt und mit einer übermäßigen Vermehrung von Plasmazellen einhergeht.17 In Europa wurde 2018 bei mehr als 48.200 Menschen MM diagnostiziert, und mehr als 30.800 Patienten starben daran.18 Rund 50 Prozent der neu diagnostizierten Patienten erreichen keine Überlebenszeit von fünf Jahren19,20 , und fast 29 Prozent der Patienten mit multiplem Myelom sterben innerhalb eines Jahres nach der Diagnose.21

Obwohl die Behandlung zu einer Remission führen kann, erleiden bedauerlicherweise auch diese Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Rückfall, da derzeit keine kurative Therapie verfügbar ist.22 Ein rezidiviertes und refraktäres Myelom ist definiert als eine Erkrankung, die unter einer Salvage-Therapie nicht anspricht oder innerhalb von 60 Tagen nach der letzten Therapie bei Patienten fortschreitet, die vor der Krankheitsprogression ein minimales Ansprechen (MR) oder besser erreicht hatten.23 Während einige MM-Patienten überhaupt keine Symptome zeigen, wird die Erkrankung bei den meisten Patienten aufgrund von Symptomen wie Knochenbeschwerden, schlechten Blutwerten, einer Erhöhung der Kalziumwerte, Nierenproblemen oder Infektionen diagnostiziert.24 Patienten, die nach der Behandlung mit Standardtherapien, einschließlich Proteasom-Inhibitoren und immunmodulatorischen Mitteln, ein Rezidiv erleiden, haben schlechte Prognosen und benötigen neue Therapien zur weiteren Beherrschung der Krankheit.25

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen schaffen wir eine Zukunft, in der Krankheit der Vergangenheit angehört. Wir sind die Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson und arbeiten unermüdlich daran, diese Zukunft für Patienten in der ganzen Welt zu verwirklichen, indem wir Krankheiten mithilfe der Wissenschaft bekämpfen, den erforderlichen Zugang mit Erfindungsgeist verbessern und Hoffnungslosigkeit einfühlsam heilen. Wir konzentrieren uns auf Bereiche der Medizin, in denen wir die Lebensqualität von Menschen maßgeblich verbessern können: Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Nähere Informationen unter www.janssen.com/emea/. Verfolgen Sie unsere aktuellen Nachrichten unter www.twitter.com/janssenEMEA. Janssen Research & Development, LLC, Janssen Scientific Affairs, LLC, Janssen Biotech, Inc. und Janssen-Cilag Ltd., Middle East gehören zu den Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson.

