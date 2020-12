London, New York, Tokio, Paris und Singapur wurden im Global Power City Index (GPCI) 2020-Bericht erneut als die attraktivsten Städte der Welt in dieser Reihenfolge genannt. Dieser Bericht wird vom The Mori Memorial Foundation’s Institute for Urban Strategies veröffentlicht, einer Forschungseinrichtung, die von Mori Building, einem führenden Stadtentwickler in Tokio, gegründet wurde. Obwohl die Zusammensetzung der fünf größten Städte seit 2016 unverändert geblieben ist, haben London und New York in dieser Zeit einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt, während die Ergebnisse von Tokio und Paris zurückgegangen sind und Singapur sich Paris angenähert hat. Unter den anderen Städten in den Top 10 hat Berlin seine Punktzahlen im Bereich der Lebensqualität ausgebaut und Seoul auf dem siebten Platz ersetzt. Shanghai verbesserte seine Bewertungen in allen Bereichen außer Forschung und Entwicklung, verbesserte seine Gesamtposition von Platz 30 auf Platz 10 und überholte Sydney, um zum ersten Mal unter die Top 10 zu kommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201209005616/de/