Hexagon | AutonomouStuff Webinar zeigt, wie Velodynes Velarray H800 und die PAEB-Lösung von Velodyne fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) und Autonomie unterstützen können

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) gab heute bekannt, dass Dr. Mircea Gradu, Senior Vice President of Product and Quality des Unternehmens, der Hauptredner bei einem Webinar von Hexagon | AutonomouStuff darüber ist, wie Lidar-Lösungen die Sicherheit in Verbraucherfahrzeugen erhöhen können.

Velodyne Lidar’s Velarray H800 solid state lidar sensor is designed for safe navigation and collision avoidance in ADAS and autonomous mobility applications. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Das kostenlose Webinar mit dem Titel „Automotive-grade solid state lidar for ADAS and autonomy: Velodyne Velarray H800“, findet am 15. Dezember 2020 um 14.00 Uhr EST statt. Moderiert wird es von Nicole Waier, Vice President, Worldwide Sales and Business Development, AutonomouStuff. Um sich anzumelden, klicken Sie bitte hier.

Das Webinar konzentriert sich auf den Velarray H800, Velodynes neu eingeführten Festkörper-Lidarsensor, der für sichere Navigation und Kollisionsvermeidung in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Anwendungen der autonomen Mobilität entwickelt wurde. Der Velarray H800 kann Automobilherstellern bei der Entwicklung von ADAS-Lösungen helfen, die dazu beitragen, Verkehrsunfälle sowie Verletzungen und Todesfälle von Fahrern, Fahrgästen, Radfahrern und Fußgängern zu reduzieren. Der Velarray H800 ist eine Schlüsseltechnologie, die in Systemen für leistungsstarke Fahrzeugsicherheit eingesetzt werden soll, unter anderem für automatische Notbremsung, Spurhalteassistent und adaptive Geschwindigkeitsregelung.

Das Webinar wird auch Velodynes Lösung für die automatische Fußgänger-Notbremsung (Pedestrian Automated Emergency Braking, PAEB) behandeln, die proprietäre Software, genannt Vella, mit Velodynes Lidar-Sensoren kombiniert. Jüngste Fußgänger-Crash-Statistiken zeigen, dass PAEB-Systeme jährlich Tausende von Leben retten können, indem sie die Leistung in der Dunkelheit verbessern. Nach Angaben der National Highway Traffic Safety Association ereigneten sich im Jahr 2018 76 % der insgesamt 6.283 tödlichen Fußgängerunfälle in den USA bei Dunkelheit. Die Hinzufügung von Lidar kann dazu beitragen, den Risiken entgegenzuwirken, die die derzeitigen PAEB-Systeme darstellen, da sie bei Dunkelheit häufig nicht in der Lage sind, Fußgänger zu schützen.