IDEMIA und Rocker bieten gemeinsam F.CODE als erste biometrische Karte in Schweden an

Während der Pandemie ist die weltweite Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungslösungen drastisch gestiegen. Die Challenger-Bank Rocker, ein hochkarätiges schwedisches FinTech-Unternehmen mit Schibsted als größtem Aktionär, hat mit IDEMIA, dem weltweit führenden Anbieter von Augmented Identity, eine Partnerschaft geschlossen, um das erste Proof-of-Concept für biometrische Karten in Nordeuropa durchzuführen. Zahlungen mit der Karte werden per Fingerabdruck im Geschäft verifiziert.

Mit der Zahlungskarte F.CODE, die ein anwenderfreundliches, biometrisches Authentifizierungsverfahren nutzt, werden Transaktionen schneller, hygienischer und sicherer, da die PIN-Eingabe oder Unterschrift des Karteninhabers entfällt und somit die Zahl der Kontaktpunkte an öffentlichen Orten reduziert wird.

Diese von IDEMIA entwickelte, bahnbrechende Lösung macht sich die Vorteile der biometrischen Technologie zunutze und gewährleistet höchste Sicherheit, da alle biometrischen Zugangsdaten nur auf dem Kartenchip und nicht in einer dezentralen Datenbank gespeichert werden. Die batterielose Karte wird Mitte 2021 im Anschluss an das Proof-of-Concept eingeführt. Sie bezieht ihre Energieversorgung vom Zahlungsterminal und ist auf höchsten Anwenderkomfort ausgelegt.

Im Hinblick auf Innovationskraft hält Rocker die Führungsposition unter den schwedischen FinTechs. Rocker plant, die F.CODE-Karte als neue Dienstleistung in seinem umfassenden und stetig wachsenden Angebot an Finanzdienstleistungen für Privatkunden anzubieten, die anwenderfreundlicher, flexibler und preisgünstiger sind als vergleichbare Dienste. Das Proof-of-Concept soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein.

„Wir sind stolz darauf, mit Rocker zusammenzuarbeiten und die Zukunft des Zahlungsverkehrs Hand in Hand mit einem FinTech-Unternehmen an vorderster Innovationsfront zu gestalten. Wir freuen uns, den Kunden von Rocker dank des Einsatzes von Biometrie eine innovative und dennoch nahtlose Erfahrung zu bieten“, sagte Amanda Gourbault, Executive Vice-President Financial Institutions von IDEMIA.