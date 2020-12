U.S. Produktivität soll anhalten

Obgleich Computer nur 1.5% des BIP ausmachen, sei deren Anteil am Produktivitätswachstum von insgesamt 2.8% stolze 0.9%, was auf die ständige Notwendigkeit, Computer wieder durch neue zu ersetzen, zurückgeführt wurde. 1% des Wachstums wurde auf die hohen Unternehmensinvestitionen zurückgeführt.

Zurückgeführt wurde der Zuwachs an Produktivität auf erhöhte Unternehmensausgaben, vor allem in Computer, die dazu beigetragen haben, mehr zu geringeren Kosten zu produzieren und auf diese Weise die Inflation auf einem geringen Niveau zu halten. Gleichzeitig führe die höhere Produktivität nach Meinung von Meyer zu einem höheren Lebensniveau, höheren Staatseinnahmen und erleichtere dem Staat, seine Schulden zu bedienen.

Eine vom Fed Gouverneur Laurence Meyer in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass der Produktivitätszuwachs der letzten 3 Jahre weiterhin anhalten könne. In der Zeit von 1973 bis 1995 hat die Produktivität sich mehr als verdoppelt, im letzten Jahr hat sie um 2.8% zugenommen.

