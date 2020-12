ANKARA, Türkei, BERLIN und GENF, 9. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das IFRC (International Federation of Red Cross Red Crescent Societies) startet heute eine neue digitale Kampagne, die inspirierende und talentierte Geflüchtete in der Türkei mit europäischen Influencern wie etwa Parkour-Athlet Alex Schauer miteinander vernetzt. Herausgestellt werden dabei die Leidenschaft und Träume von vier jungen Geflüchteten, ein Sänger, eine Köchin, ein Fußballer und ein Parkour-Athlet, die mit Hilfe des größten humanitären Hilfsprogramms der Europäischen Union (EU) die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen.

In der Türkei leben aktuell fast vier Millionen Geflüchtete, die größte Gruppe weltweit. Etwa 3,6 Millionen von ihnen sind syrische StaatsbürgerInnen, die ihr vom Krieg zerstörtes Land hinter sich lassen mussten.

Die vier an der Kampagne teilnehmenden Geflüchteten werden von dem Hilfsprogramm Emergency Social Safety Net (ESSN) unterstützt. Es wird von der EU finanziert und vom IFRC und dem Türkischen Roten Halbmond in Zusammenarbeit mit der türkischen Regierung umgesetzt. Das Programm unterstützt schutzbedürftige Geflüchtete in der Türkei, die damit kämpfen ihre Grundbedürfnisse abzudecken.

Durch ESSN erhalten rund 1,8 Millionen Menschen in der Türkei, die meisten von ihnen aus Syrien stammend, monatliche, kleine Zahlungen über eine Debitkarte. Diese regelmäßige, finanzielle Hilfe erlaubt ihnen, das zu bezahlen, was sie am dringendsten benötigen wie Essen, Miete, Transport und Medikamente. Eine zusätzliche, vierteljährliche Zahlung erhalten besonders Schutzbedürftige und Familien abhängig von der Kinderzahl. Dieser finanzielle Support gibt Familien die Würde der eigenen Wahlfreiheit zurück und verhindert aus der Not geborene Entscheidungen wie etwa Kinder zur Arbeit anstatt zur Schule zu schicken oder der Aufbau von Schulden. Durch ESSN erlangen Familien die Kontrolle über ihr Leben zurück und letztlich die Möglichkeit, sie selbst zu sein.

Die digitale Kampagne #powertobe ist in fünf Ländern zu sehen – in Österreich, Frankreich, Rumänien, Spanien und der Türkei. Sie soll Aufmerksamkeit für all die Herausforderungen schaffen, vor denen Menschen stehen, die vor Krieg und Konflikten flüchten müssen – und zwar indem sie diese als Individuen mit eigenen Leidenschaften und Talenten portraitiert.