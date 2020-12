DGAP-News: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz www.fondsboutiquen.de: Fondsboutiquen, Value Investing, Aktienrisiko-Prämie, 'Horror-Filme', Frankfurt (INTERVIEWS & VERANSTALTUNGSHINWEIS - Value Intelligence Advisors, Wagner & Florack, Ampega Investment GmbH, Lansdowne Partners Austria GmbH) 09.12.2020 / 15:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

"We are very patient" (Jean Marie Eveillard) ist eine Denkhaltung, die viele Fondsboutiquen im Bereich Value Investing verfolgen. Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Stefan Rehder, Geschäftsführer und CIO des Vermögensverwalters Value Intelligence Advisors, über die Bedeutung von Faktoren wie Geduld, Langsamkeit, Risikomanagement, Lernfreude und die Einordnung von Investmentstilen - interessante Köpfe in diesem Bereich: Jean-Marie Eveillard, Warren Buffett, Bruce Greenwald, Benjamin Graham. Herr Rehder sprach zudem über die Bedeutung von "Antennen" (Makroökonomie, Politik etc.) im Bereich Portfoliomanagement sowie über die Rolle von Family Offices als Value-Investoren.

2. Value Investing, Aristoteles, Fondsselektion & Ownership Approach (Interview)

Viele Fondsboutiquen besitzen eine ausgeprägte Expertise und Leidenschaft im Bereich Value Investing: "Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten" (Aristoteles). Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Dominikus Wagner, Gründer der Bonner Vermögensverwaltung Wagner & Florack, über Ownership Approach, Skin-in-the-Game und auch über die Auswahlkriterien eines Vermögensverwalters beim Einsatz von Boutiquen in Kundenportfolien. Thematisiert wurden ebenso Themen wie Bilanzanalyse, "buffettscher Burggraben" und die Bedeutung von Charlie Munger für Value-Investments.