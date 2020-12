Auf ihrem heutigen Investorentag bekräftigt die Deutsche Bank ihre Ziele für das Jahr 2020 und 2022. Man wolle „2022 eine Nachsteuerrendite von acht Prozent auf das materielle Eigenkapital erreichen und ab 2022 fünf Milliarden Euro an Kapital an die Aktionäre ausschütten”, meldet das DAX-notierte Unternehmen am Mittwoch. Im vierten Quartal 2020 setze sich der positive Ertragstrend in der Kernbank aus dem bisherigen ...